¿Richard Ríos, con destino a la Premier League?: Este es el plan que tiene Palmeiras

Si se habla de un hombre que fue revelación en 2024, no se puede dejar de lado el nombre deRichard Ríos, quien brilló en la Copa América con la Selección Colombia y también se destacó en su actuación con el Palmeiras. Su gran actuación en el año, llevó a que despertara interés de varios equipos de Europa.

Pero el conjunto brasileño lo blindó y le renovó su contrato hasta 2028, con el objetivo de proteger a su estrella y que a la hora de que lo vengan a buscar desde el ‘Viejo Continente’, tengan que entregar una gran cantidad de dinero para ficharlo, pero después del Mundial de Clubes, competencia en la que quieren que esté presente Ríos.

Una vez terminó la Copa América, se afirmó que el antioqueño habría recibido ofertas formales de 20 millones de euros por parte de equipos como el PSG y Manchester United, que se desvivían por el mediocampista.

Pues, ya a puertas de empezar el 2025 llegó una información que relaciona el futuro de Richard Ríos y una posible llegada a la Premier League. Según el medio ‘Uol Esporte’, el conjunto brasileño quiere reforzar su plantilla para ese Mundial de Clubes y de por medio habría un intercambio, con el colombiano presente.

Richard Ríos, futbolista colombiano - Foto: Cortesía

El gran objetivo del conjunto paulista sería Andreas Pereira, quien actualmente integra la plantilla del Fulham y sería el refuerzo estelar para el Palmeiras, que ya habría hecho una oferta de 18 millones de euros, más un intercambio de Richard Ríos. Con el colombiano presente en esta transacción, el equipo de Craven Cottage no vería con malos ojos el negocio.

Victor Reis, de 18 años, sería otro de los hombres que podría salir de la plantilla del Palmeiras. El defensor ha estado en el radar del Real Madrid y no sería extraño que ofertaran en el próximo mercado, para fichar a una de las promesas del fútbol latinoamericano.

Por lo pronto, Richard Ríos se encuentra en territorio colombiano, donde ha participado de varios eventos publicitarios con Nike y, además, fue recibido como un héroe en su municipio local, Vegachí.

"A mí nadie me ha regalado nada, entonces me doy mérito, a mi familia también se lo doy. Siento que lo que vivo actualmente, yo lo coseché tiempo atrás y ahorita estoy recogiendo los frutos. Me falta demasiado aún, pero todo me lo gané a pulso. Me ha tocado muy duro en la vida, todo lo que está pasando nos lo merecemos de una u otra forma", fueron una de las palabras del antioqueño.