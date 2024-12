Se 'destapó' la decisión de Palmeiras con Richard Ríos, mientras él está en vacaciones

Richard Ríos terminó su 2024 entre altas y bajas con Palmeiras, su club en Brasil, donde tiene contrato vigente, pero ante su alto nivel en este año ha llevado a ser puesto en la órbita de importantes equipos en Europa, para dar el anhelado salto que pretende de ir al balompié de élite en el ‘Viejo Continente’.

En el elenco ‘verdao’ saben la calidad de futbolista que tienen, el técnico Abel Ferreira confía en sus capacidades y se vienen grandes retos para la próxima temporada, por lo que todo apunta a que tendrá que esperar para salir de Sudamérica.

En Brasil dedicaron una nota para hablar de los posibles refuerzos del Palmeiras, los jugadores que se irían y algunos que serían intocables y no los dejarán salir a comienzos del 2025.

“Entre los que quedan, nombres como el defensa Vitor Reis, el mediocampista Richard Ríos y el delantero centro Flaco López están fuera de las opciones negociables en este momento”, fue la contundente información que dieron en ‘Globo Esporte’, que vincula al nacido en Vegachí, quien tal y como mencionaron es uno de los intransferibles.

La posibilidad de que Richard Ríos fuera a Inglaterra

Hace algunos días, sin embargo, el nombre del mediocampista colombiano fue puesto en la órbita del Fulham, de la Premier League, pero relacionado con un fichaje estrella que quiere hacer el Palmeiras y que ponían al antioqueño como una parte del traspaso.

“Los movimientos del club, sin embargo, incluyen todavía otra pieza para el ataque, un centrocampista -actualmente en negociaciones con Andreas Pereira, del Fulham inglés- y un defensa zurdo, que es el deseo desde hace tiempo del técnico Abel Ferreira”, detallaron sobre el reconocido jugador brasileño, quien juega también en la misma posición de Richard Ríos y que por eso podía ser ‘moneda de cambio’.

Con este panorama, a menos de que llegue una oferta que cautive a la directiva del Palmeiras y al futbolista de nuestro país, todo indica que seguirá cumpliendo su contrato con el 'verdao', y lucharía por el Brasileirao, Copa Libertadores y sobre todo en el Mundial de Clubes del 2025, uno de los certámenes que ilusiona a Ríos, tal y como lo señaló hace algunos días en un evento publicitario que tuvo.

Richard Ríos, mediocampista colombiano del Palmeiras, en acción de juego en el Brasileirao Getty Images

Además, en ese mismo evento, Richard habló de lo que vivió en este 2024, consolidándose no solo en su club, sino también con la Selección Colombia, en especial siendo figura en la Copa América donde la 'tricolor' fue subcampeona.

"A mí nadie me ha regalado nada, entonces me doy mérito, a mi familia también se lo doy. Siento que lo que vivo actualmente, yo lo coseché tiempo atrás y ahorita estoy recogiendo los frutos. Me falta demasiado aún, pero todo me lo gané a pulso. Me ha tocado muy duro en la vida, todo lo que está pasando nos lo merecemos de una u otra forma".