Alineación confirmada de Selección Colombia contra Croacia; miradas en James Rodríguez y Luis Díaz

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Nuestra Selección Colombia tendrá una dura prueba este jueves contra Croacia en un partido preparatorio disputado en Orlando, que servirá para seguir afinando detalles de cara a la presentación en el Mundial 2026.
Por eso, el técnico Néstor Lorenzo puso como inicialistas a lo mejor que tiene a disposición, incluidas figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, acompañados de otros jugadores relevantes como Daniel Muñoz, Richard Ríos, Dávinson Sánchez, entre otros.
Recuerde que el partido de la Selección Colombia contra Croacia se podrá ver EN VIVO con el sello de Gol Caracol, para disfrutar de las emociones de este encuentro contra un duro compromiso frente a una de las mejores selecciones europeas.
Camilo Vargas
Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica
Jefferson Lerma, Richard Ríos
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James Rodríguez
Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez
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Fecha: jueves 26 de marzo
Hora: 6:30 p.m.
Estadio: Camping Stadium (Orlando, Estados Unidos)
Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com, YouTube de Gol Caracol.