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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Alineación confirmada de Selección Colombia contra Croacia; miradas en James Rodríguez y Luis Díaz

Alineación confirmada de Selección Colombia contra Croacia; miradas en James Rodríguez y Luis Díaz

Este jueves vuelve la Selección Colombia a la acción, con su primer partido en el 2026 pensando en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Croacia será un duro rival y Néstor Lorenzo lo sabe.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de mar, 2026
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La Selección Colombia jugará con Croacia y Francia en la doble fecha FIFA de marzo
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AFP

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