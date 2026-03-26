Alineación confirmada de Selección Colombia contra Croacia; miradas en James Rodríguez y Luis Díaz

Nuestra Selección Colombia tendrá una dura prueba este jueves contra Croacia en un partido preparatorio disputado en Orlando, que servirá para seguir afinando detalles de cara a la presentación en el Mundial 2026.

Por eso, el técnico Néstor Lorenzo puso como inicialistas a lo mejor que tiene a disposición, incluidas figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, acompañados de otros jugadores relevantes como Daniel Muñoz, Richard Ríos, Dávinson Sánchez, entre otros.

Recuerde que el partido de la Selección Colombia contra Croacia se podrá ver EN VIVO con el sello de Gol Caracol, para disfrutar de las emociones de este encuentro contra un duro compromiso frente a una de las mejores selecciones europeas.



Alineación titular de Selección Colombia contra Croacia:

Camilo Vargas

Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica



Jefferson Lerma, Richard Ríos

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James Rodríguez

Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez

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Colombia vs Croacia EN VIVO; HORA Y TV DEL PARTIDO PREPARATORIO HOY

Fecha: jueves 26 de marzo

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Camping Stadium (Orlando, Estados Unidos)

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com, YouTube de Gol Caracol.