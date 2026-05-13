Néstor Lorenzo, en crucial rueda de prensa a días del Mundial 2026; atentos a sus anuncios

Cada vez resta menos para que ruede el balón en el Mundial 2026, certamen que para esta edición contará con 48 equipos, y uno de estos es la Selección Colombia, que estará liderada en el banco técnico por Néstor Lorenzo. El timonel argentino, al servicio de la 'tricolor', aún no ha anunciado la pre-lista de convocados para el torneo, pero lo cierto es que se vienen novedades importantes.

En ese orden de ideas, desde los medios oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol comunicaron que Lorenzo tendrá este jueves 14 de mayo una rueda de prensa en la sede deportiva de la 'amarilla', ubicada en la ciudad de Bogotá. La cita con los medios de comunicación será a partir de las 10:00 de la mañana.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, mientras que dirige una sesión de entrenamiento AFP

"En el marco previo a la preparación final para la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el director técnico, Néstor Lorenzo, ofrecerá una conferencia de prensa en la Sede Deportiva de la FCF en Bogotá", se leyó en el breve enunciado emitido este miércoles.



Ahora, el interrogante que se plantea es si el estratega del combinado de nuestro país revelará la pre-lista para el Mundial 2026, o se animará a darla por completa, si desvelará el listado de 26 futbolistas convocados, teniendo en cuenta que varios seleccionados ya han dado este paso, el de divulgar a su 'team' para pelear por ese anhelado trofeo de selecciones.

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Así las cosas, sólo queda esperar a que llegue el día y la hora estipulada por Néstor Lorenzo en el calendario para conocer cuál anuncio hará.



Los plazos para dar el listado de los 26 convocados al Mundial 2026

Hay que partir que en el cronograma establecido por la FIFA hay dos momentos clave para dar a conocer la lista de convocados de las selecciones que participarán en el Mundial 2026. En lo dispuesto por el mayor ente del fútbol mundial, cada escuadra deberá presentar una pre-lista entre 35 y 55 futbolistas, esto antes del 11 de mayo.

A continuación, el 30 del mismo mes será la fecha definitiva para que las selecciones confirmen a los 26 jugadores que representarán a sus países en el Mundial 2026. Recordemos que la Selección Colombia quedó encuadrada en el grupo K junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Porugal. El debut de la 'amarilla' en la Copa del Mundo será el 17 de junio frente al combinado de Asia central.