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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Colombia no es solo Luis Díaz, es una selección muy fuerte; en Croacia estamos preparados"

"Colombia no es solo Luis Díaz, es una selección muy fuerte; en Croacia estamos preparados"

Esas fueron las palabras de Mario Pasalic, centrocampista de Croacia, en la previa al duelo de preparación contra la Selección Colombia. Este partido HOY EN VIVO por Gol Caracol y Ditu.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Luis Díaz es una de las figuras de la Selección Colombia.
Luis Díaz es una de las figuras de la Selección Colombia.
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