"Colombia no es solo Luis Díaz, es una selección muy fuerte; en Croacia estamos preparados"

Croacia será el rival de la Selección Colombia, este jueves 26 de marzo, en compromiso de carácter amistoso, pensando en la Copa del Mundo 2026. Desde el combinado 'balcánico' analizaron el presente de la 'amarilla', destacando que es una escuadra fuerte, pero que están más que listos para el reto en el Inter&Co Stadium, en Orlando, Florida. EN VIVO el juego HOY por Gol Caracol y Ditu.

Si bien todas las miradas en el elenco croata se enfocan en Luka Modric, en el mediocampo aparece el nombre de Mario Pasalic. El centrocampista, de 33 años, y actualmente en el Atalanta habló de las cualidades de los dirigidos por Néstor Lorenzo, y aunque le puso el 'ojo' a Luis Díaz, a quien enfrentó en octavos de final en la Champions League, precisó que el plantel 'cafetero' en conjunto es muy bueno.

"Es una selección muy fuerte, le ganaron a Argentina y Brasil en las Eliminatorias, así que vamos a enfrentar un equipo muy fuerte con jugadores muy fuertes; casi todos ellos juegan en Europa, así que los conocemos muy bien, pero estamos preparados. Hace poco jugué contra el Bayern así que se la calidad de Luis Díaz, así que lo conozco muy bien, pero no es solo él, sino también de los otros jugadores. Como dije es un equipo muy fuerte y estamos listos", dijo Palasic en declaraciones a los medios de comunicación.

La Selección Colombia se enfrenta este jueves a Croacia en partido de preparación. X de @FCFSeleccionCol

El experimentado futbolista croata ha tenido la oportunidad de coincidir con deportistas colombianos en clubes, sobre todo en la 'dea' con Luis Fernando Muriel y Duván Zapata.



"Tuve muchos compañeros colombianos en el Atalanta. Los conozco muy bien a todos ellos, son muy buenos jugadores. Sé que han hecho historia también con la Selección y va a ser muy bueno ver algunos de ellos y estoy feliz de enfrentarlos otra vez. Tienen una mentalidad muy fuerte y son muy buenos jugadores, especialmente Duván (Zapata) y Muriel (Luis Fernando) también hizo historia con el Atalanta; ambos hicieron muchos goles, son de los mejores goleadores en Atalanta, así que tengo muy buenos recuerdos con ellos fuera del campo también", añadió.

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Mario Pasalic agregó que enfrentar a la Selección Colombia será un gran reto antes de enfocarse completamente en el Mundial 2026, cita orbital donde quedaron encuadrados en el Grupo L junto a Inglaterra, Ghana y Panamá.

"Como van a tener que jugar contra Francia, así que no sé qué elección van a ser, pero como dije no es solo los jugadores en ataque, también en el mediocampo, en defensa tienen muchos jugadores que juegan en Europa, así que va a ser un juego muy difícil y estoy feliz por ello. Es un gran reto antes del Mundial, venimos buscando rivales fuertes y Colombia sin duda lo es y tenemos después a Brasil; van a ser dos partidos difíciles y nos permitirá ver dónde estamos para el Mundial".

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Por último, el jugador de la Selección Croacia espera ver un Inter&Co Stadium con buen público, si bien se espera que haya más hinchas colombianos, no duda que por ahí destacarán en las tribunas de la nación balcánica.

"Espero que el estadio esté lleno, no sé si van a ser solo hinchas de Colombia, seguramente venga alguno que otro croata, pero como futbolista profesional disfrutamos mucho cuando el estadio está lleno. Esperamos tener un gran ambiente. Los últimos dos mundiales hemos terminado segundo y terceros, así que hay grandes expectativas, pero tenemos que ser honestos que también hay otros muy buenos equipos que están en puestos de arriba, así que haremos lo mejor posible en este mundial", concluyó.