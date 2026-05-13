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Gol Caracol  / Ciclismo  / Einer Rubio, protagonista en el Giro de Italia; se lució en la montaña de la etapa 5

Einer Rubio, protagonista en el Giro de Italia; se lució en la montaña de la etapa 5

Bajo un torrencial aguacero y aprovechando la montaña en el inicio de la jornada, el ciclista colombiano del Movistar Team, Einer Rubio, dio de qué hablar.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 13 de may, 2026
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Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 5 del Giro de Italia 2026
Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 5 del Giro de Italia 2026
Getty Images

Einer Rubio está decidido a hacer historia en el 2026. El hecho de haber confirmado que correrá las tres grandes en esta temporada, llamó la atención. Y es que el objetivo es dejar huella, buscando victorias de etapa. Prueba de ello fue lo ocurrido este miércoles 13 de mayo, en el marco de la quinta jornada del Giro de Italia, que se disputó entre Praia a Mare y Potenza.

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Desde el inicio, la lluvia fue protagonista. Sin embargo, eso no fue impedimento para que el corredor del Movistar Team hiciera de las suyas. Junto con otros ciclistas, el boyacense se fue en la fuga y hasta sumó puntos en la montaña. Los resultados del KOM Sprint (3) Prestieri (27 km) registraron que cruzó de primero, lo que le permitió sumar nueve puntos.

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
Getty Images

¿Quiénes hicieron parte de la fuga en la etapa 5 del Giro de Italia 2026?

  • Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious).
  • Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber).
  • Lorenzo Milesi (Movistar Team).
  • Einer Rubio (Movistar Team).
  • Ben Turner (Netcompany INEOS).
  • Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step).
  • Victor Campenaerts (Team Visma | Lease a Bike).
  • Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG).
  • Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG).
  • Martin Tjøtta (Uno-X Mobility).
  • Christian Scaroni (XDS Astana Team).
  • Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).
  • Darren Rafferty (EF Education - EasyPost).
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