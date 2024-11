Atentos en Selección Colombia: Ecuador confirmó sensible baja para juegos de Eliminatorias

El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, aseguró este miércoles que no se confía de la supuesta fragilidad de Bolivia y de las bajas anunciadas en el equipo del altiplano, por lo que ha pedido a sus dirigidos jugar este jueves como si fuera un partido de final.

"No compramos el mensaje que llega desde Bolivia, es muy difícil que me encuentren relajado y a mis jugadores les he pedido que salgan a jugar como si fuera este el último partido de sus vidas", señaló Beccacece en una rueda de prensa.

El seleccionador indicó que confía en que ese mensaje o pedido cale hondo en el corazón de sus futbolistas, y que jueguen ante Bolivia con mucha concentración y responsabilidad.

"La realidad es que Bolivia se ha preparado desde el 30 de octubre para este partido, por lo que es imposible que mi equipo esté relajado a sabiendas que ellos se han preparado con mucho tiempo y nosotros poco. Pero nos estamos preparando para la victoria", expresó.

Publicidad

Beccacece insistió en que Ecuador quiere cerrar el año en zona de clasificación directa, por lo que ante Bolivia llegará "con el estado de ánimo a tope".

Pidió que quede claro que Ecuador no subestima a nadie y que tampoco teme a nadie: "Salimos con respeto a jugar contra cualquiera y sin temerle a nadie, todo con mucho respeto", remarcó.

Publicidad

Entre las virtudes de su equipo, el técnico resaltó "la velocidad, el desequilibrio, el coraje, que lo viene tratando de mostrar de local y de visitante".

El seleccionador remarcó que prefiere ocuparse de lo propio, preparar los partidos con la responsabilidad y el deseo de ganarlo, y que Bolivia seguramente saldrá por lo suyo.

"Yo deseo que Ecuador esté en el Mundial, después tengo mucho respeto de todos los otros países, es verdad que soy argentino, pero mi afán, mi deseo y mi trabajo es para que Ecuador vaya al Mundial", insistió.

Lamentó la ausencia por suspensión de Moisés Caicedo, pero dijo que el jugador que le reemplace contará con su entera confianza.

Publicidad

Otra de las bajas que anunció Beccacece es la del extremo Ángelo Preciado, ya que "lamentablemente no se recuperó para estás dos fechas".

Ángelo Preciado, lateral de Ecuador. Ernesto Ryan/Getty Images

Ecuador y Bolivia se enfrentarán este jueves por la undécima fecha de las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026. Mientras Ecuador está quinto, con 13 puntos, Bolivia es séptimo, con 12.