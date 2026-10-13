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Colombia femenina vs. Venezuela: hora y dónde ver EN VIVO HOY por TV el juego de preparación

Este martes, la Selección Colombia femenina volverá a enfrentarse a Venezuela en duelo de fogueo de cara al Mundial de brasil 2027. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Jugadoras de la Selección Colombia femenina en una práctica.
Jugadoras de la Selección Colombia femenina en una práctica.
Foto oficial de la FCF

La Selección Colombia femenina de mayores volverá a medirse a Venezuela, este martes 13 de octubre, en compromiso de preparación. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia continúan su preparación para el Mundial de Brasil 2027.

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La cita entre la 'tricolor' y la 'vinotinto' será, nuevamente, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, en Isla de Margarita, en territorio venezolano. Recordemos que el pasado sábado rivalizaron en el mismo escenario y la balanza se inclinó a favor de las 'cafeteras' que se impusieron 0-1, gracias a la anotación de Ingrid Guerra previo a un excelente pase de Manuela Vanegas.

Selección Colombia femenina vs. Venezuela en duelo de preparación.
Selección Colombia femenina vs. Venezuela en duelo de preparación.
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En ese primer duelo de fogueo, la 'vinotinto', entrenada por el técnico brasileño Ricardo Belli, pusieron en 'aprietos' a la zaga colombiana, teniendo como estandartes a Deyna Castellanos, Mariana Speckmaier y Enyerliannys Higuera. Las talentosas pusieron a trabajar en varias oportunidades a Katherine Tapia.

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Pero pese a ese dominio en el campo de juego, y llegadas al campo rival, las venezolanas no lograron capitalizarlo en el tablero. Por lo que ahora, este martes en este nuevo 'cara a cara', confían en mejorar este ítem para quedarse con la victoria.

Por el lado de las 'nuestras' esperan corregir esos aspectos en la parte posterior, y en ataque, cuando lleguen al área rival, capitalizar las oportunidades y volver a hacerse con el triunfo.

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Hay que indicar que la Selección Colombia femenina logró su cupo para el Mundial en Brasil 2027, ganando además el título de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol, mientras que Venezuela se clasificó al repechaje por un cupo a la cita orbital, que se disputará a partido único entre el 23 de febrero y el 6 de marzo.

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Colombia femenina vs. Venezuela: hora y dónde ver EN VIVO HOY por TV el partido de preparación

  • Día: martes 13 de octubre del 2026.
  • Jornada: amistoso internacional por fecha FIFA.
  • Horario: 4:00 p.m. (Colombia).
  • Estadio: Centro Nacional de Alto Rendimiento, en Isla de Margarita.
  • Transmisión por TV: La Vinotinto Media YouTube.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
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