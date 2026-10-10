La Selección Colombia femenina, práctica y efectiva: 1-0 a Venezuela, en partido de preparación

La Selección Colombia femenina de mayores tuvo este sábado 10 de octubre el primero de los dos compromisos de preparación frente a Venezuela, de cara a lo que será el Mundial 2027 en Brasil.

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia tuvieron una buena prueba ante un combinado ‘vinotinto’ que les propuso desde el principio hasta el final, dejando en evidencia algunas falencias de las ‘nuestras’. Pero finalmente, la balanza se inclinó a favor de la ‘tricolor’ por marcador de 0-1, gracias a la anotación de Ingrid Guerra.

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En dicho compromiso de fogueo, que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, ubicado en la Isla de Margarita, en tierras venezolanas, Marsiglia probó nuevas jugadoras, incluidas Guerra, tricampeona con el Deportivo Cali femenino, y a Mariana Muñoz, de las filas del América, desde el inicio. De resto, mantuvo algunas de la base que se coronaron campeonas recientemente en la Liga de Naciones de la Conmebol.

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Fue un encuentro en el que las venezolanas generaron constantes jugadas peligro hacia el pórtico de Katherine Tapia, siendo Deyna Castellanos, Mariana Speckmaier y Enyerliannys Higuera las que lideraron la batuta. Remates desde la media distancia y en el área, las armas de las locales; sin embargo, faltó esa finura en el último cuarto de cancha para las conducidas por el brasileño Ricardo Belli.



Por el lado de Colombia tuvo uno que otro intento con Gisela Robledo, pero sin mayores problemas para Nayluisa Cáceres. El primer tiempo acabó 0-0 en el tablero, con una Venezuela que mereció un poco más.

Los segundos 45 minutos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento evidenció a una 'vinotinto' con una postura ofensiva y con la firme intención de vulnerar a Tapia en el arco colombiano. Las de Belli hicieron circular el balón, llegando con peligro y poniendo en alerta a la zaga 'cafetera'.

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Fue así como sobre los 53', Bárbara Olivieri cerca estuvo de abrir el marcador para Venezuela con un disparo cruzado desde larga distancia que se desvió al tiro de esquina. La presión local continuó tres minutos más tarde, cuando Higuera envió el balón a la red, pero la acción fue anulada por posición adelantada.