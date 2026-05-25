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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo justificó elección del ‘Cucho’ Hernández sobre Santos Borré, en la Selección Colombia

Néstor Lorenzo justificó elección del ‘Cucho’ Hernández sobre Santos Borré, en la Selección Colombia

En rueda de prensa, el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, no tuvo problema en explicar su preferencia por Juan Camilo 'Cucho' Hernández por encima de Rafael Santos Borré.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de may, 2026
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'Cucho' Hernández (Real Betis) y Rafael Santos Borré (Internacional).

La convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026 dejó varias decisiones llamativas, pero una de las que más debate generó fue la inclusión de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y la ausencia de Rafael Santos Borré. Néstor Lorenzo, entrenador de la ‘tricolor’, explicó públicamente por qué tomó esa determinación y dejó claro que el presente futbolístico fue determinante para definir la nómina definitiva de 26 jugadores.

Durante la rueda de prensa en la que entregó la lista mundialista, el técnico argentino reconoció que la decisión no fue sencilla, especialmente por el peso que ha tenido Borré dentro del proceso de la Selección Colombia en los últimos años. Sin embargo, también resaltó el gran momento que atraviesa el delantero del Real Betis en el fútbol español.

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“Es una posición donde a mí me interesa mucho la actualidad. La actualidad del ‘Cucho’ es mejor que la de Borré. Borré, ante todo, siempre se entregó por la Selección y fue parte de todo el proceso. Fue muy duro tener que llamarlo y comunicárselo. Primó el rendimiento actual y el ‘Cucho’ lo está haciendo muy bien con el Betis”, afirmó Lorenzo.

Y es que los números respaldan el argumento del entrenador colombiano. En la temporada 2025/26, el ‘Cucho’ Hernández disputó 40 partidos con el Real Betis entre LaLiga, Europa League y Copa del Rey. En ese periodo anotó 15 goles y entregó tres asistencias, siendo una de las piezas ofensivas más importantes del conjunto español en la campaña.

'Cucho' Hernández, delantero colombiano que milita en el Betis.

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Por el lado de Rafael Santos Borré, el delantero del Internacional de Porto Alegre registró 26 partidos oficiales entre la Série A, el Campeonato Gaúcho y la Copa de Brasil. El atacante barranquillero convirtió ocho goles y aportó dos asistencias, cifras inferiores a las del atacante convocado por Lorenzo.

El seleccionador también reveló que la Federación Colombiana de Fútbol tenía previsto esperar un poco más antes de confirmar la convocatoria definitiva, principalmente para analizar el estado físico y el rendimiento de algunos futbolistas. No obstante, algunos cambios en la programación obligaron al cuerpo técnico a acelerar las decisiones.

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“Hay jugadores que están compitiendo y uno siempre espera hasta último momento, porque uno no sabe si puede haber alguna novedad en cuanto a la parte física o el rendimiento. Por eso se espera hasta el último día para tener un panorama global. Acá hubo algo que alteró la logística y fue el cambio de fecha del partido. La idea nuestra era concentrar con 30 o 32 jugadores y preparar el partido del 29 como si fuera un banco de pruebas, sobre todo con algunos jugadores sobre los que teníamos dudas. Como el partido se movió, pensamos que era mejor dar la lista ahora de una vez”, explicó el estratega argentino.

De esta manera, Lorenzo apostó por el presente del ‘Cucho’ Hernández, quien tendrá la oportunidad de disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia, mientras que Santos Borré quedó fuera de la convocatoria pese a haber sido uno de los hombres de confianza del técnico durante gran parte del proceso eliminatorio.

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