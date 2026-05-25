Convocados de Selección Colombia para el Mundial 2026; James Rodríguez y Luis Díaz comandan la lista

Se acabó la espera y la incertidumbre en la Selección Colombia luego de que el director técnico Néstor Lorenzo anunció este lunes 25 de mayo los convocados para el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá, y México. La lista cuenta con figuras como James Rodríguez y Luis Díaz, pero también hay sorpresas.

Dentro de la convocatoria que suele manejar Néstor Lorenzo sobresalen varios futbolistas que han sido constantes durante el proceso y que acumulan una importante cantidad de minutos con la Selección Colombia. En la portería, Camilo Vargas continúa consolidándose como el guardameta de confianza en las Eliminatorias y todo apunta a que será el líder bajo los tres palos en la próxima Copa del Mundo, tal como ocurrió con David Ospina en Brasil 2014 y Rusia 2018. Entretanto, Álvaro Montero también atraviesa un presente destacado en Vélez Sarsfield, donde llegó inicialmente para competir por un lugar y terminó adueñándose de la titularidad gracias a sus buenas actuaciones.

En la línea defensiva aparecen nombres que hoy son fundamentales para el combinado nacional, como Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez. El lateral derecho vive uno de los mejores momentos de su carrera con Crystal Palace, siendo determinante no solo por su despliegue, sino también por sus goles y asistencias, factores que han impulsado al club hasta la final de la Conference League frente al Rayo Vallecano. A su vez, Sánchez se mantiene como uno de los pilares del Galatasaray, escuadra con la que recientemente celebró un nuevo título de la liga turca.

El mediocampo colombiano también ofrece garantías por talento y regularidad. Richard Ríos y Jefferson Lerma destacan en la primera línea de volantes. El mediocampista del Benfica logró afianzarse progresivamente bajo las órdenes de José Mourinho, mientras que Lerma sigue siendo ese jugador de sacrificio y equilibrio que tanto valoran en el fútbol inglés con Crystal Palace. Más adelante en el campo sobresalen Jhon Arias y James Rodríguez. El extremo chocoano recuperó protagonismo y se convirtió en una de las figuras del Palmeiras tras un paso discreto por Wolverhampton, mientras que el volante cucuteño llega con poca continuidad en Minnesota United, aunque mantiene intacta la ilusión de ser protagonista en lo que podría ser su última Copa del Mundo.



En ataque, Colombia también cuenta con jugadores que atraviesan un nivel sobresaliente. Luis Díaz continúa brillando gracias a su desequilibrio, velocidad y capacidad para marcar diferencias, características que ha demostrado durante su destacada campaña con Bayern Múnich. A él se suma Luis Javier Suárez, quien se ganó un lugar entre los delanteros más efectivos del fútbol europeo gracias a sus anotaciones con Sporting de Lisboa. Finalmente, Jhon Córdoba aporta potencia y contundencia en el área, virtudes que le han permitido llamar la atención con sus recientes actuaciones en Krasnodar de Rusia.

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¿Cuándo son los próximos partidos de la Selección Colombia?

Antes del Mundial 2026, la 'tricolor' jugará dos partidos de fogueo. El primero será el lunes 1 de junio, a las 6:00 p.m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, contra Costa Rica, en lo que será un acto de despedida para los jugadores. Luego, el domingo 7 de junio, el duelo será frente a Jordania, a las 6:00 p.m., en San Diego, California, en Estados Unidos.

Los jugadores convocados en la Selección Colombia para el Mundial 2026

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Camilo Vargas (Atlas, MEX)

Álvaro Montero (Vélez, ARG)

David Ospina (Nacional)

Davinson Sánchez (Galatasaray, TUR)

Yerry Mina (Cagliari, ITA)

Willer Ditta (Cruz Azul, MEX)

Jhon Janer Lucumí (Bologna, ITA)

Daniel Muñoz (Crystal Palace, ING)

Santiago Arias (Independiente, ARG)

Johan Mojica (Mallorca, ESP)

Deiver Machado (Nantes, FRA)

Richard Ríos (Benfica, POR)

Jefferson Lerma (Crystal Palace, ING)

Kevin Castaño (River Plate, ARG)

juan Camilo Portilla (Paranaense, BRA)

Gustavo Puerta (Racing, ESP)

Jhon Arias (Palmeiras, BRA)

Jorge Carrascal (Flamengo, BRA)

Juan Fernando Quintero (River Plate, ARG)

James Rodríguez (Minnesota, MLS)

Jaminton Campaz (Rosario Central, ARG)

Juan Camilo Hernández (Betis, ESP)

Luis Díaz (Bayern, ALE)

Luis Javier Suárez (Sporting, POR)

Carlos Andrés Gómez (Vasco, BRA)

Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS)