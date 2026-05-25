"James Rodríguez ha entrenado mucho con Selección Colombia; un 'dolorcito' lo alejó un par de días"

La Selección Colombia ya tiene definidos sus 26 convocados para disputar el Mundial 2026 y uno de los nombres que más expectativa genera es el de James Rodríguez. El volante cucuteño, capitán y referente de la ‘tricolor’, fue incluido por Néstor Lorenzo en la lista definitiva, pese a que recientemente tuvo algunos inconvenientes físicos en medio de su preparación.

Precisamente, el entrenador argentino fue consultado sobre la actualidad del mediocampista y llevó tranquilidad respecto a su estado. Lorenzo aseguró que James se encuentra en buenas condiciones y que el pequeño inconveniente físico no representa una preocupación importante de cara a la Copa del Mundo.

“James está muy bien, ha entrenado mucho. Después tuvo un pequeño dolorcito que lo alejó de un par de entrenamientos, pero está bien y en buena condición”, afirmó el director técnico de la Selección Colombia durante la rueda de prensa en la que entregó la nómina mundialista.

Aunque James llega con pocos minutos recientes en el Minnesota United de la MLS, Lorenzo volvió a respaldar la experiencia y jerarquía del futbolista, quien será uno de los líderes del grupo colombiano en territorio norteamericano. El estratega dejó claro que la convocatoria no solo pasa por el presente inmediato, sino también por el recorrido y el aporte que cada jugador puede ofrecer dentro y fuera de la cancha.



“Son jugadores que han hecho parte del proceso, también por el momento futbolístico que están pasando y todo lo que evaluamos en cuanto al rendimiento y lo personal”, comentó el seleccionador nacional, defendiendo las decisiones tomadas para conformar la lista definitiva.

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Además, Lorenzo explicó que uno de los aspectos más importantes al momento de elegir la convocatoria fue encontrar equilibrio y variantes en distintas zonas del campo, especialmente en el mediocampo, donde considera fundamental contar con futbolistas de diferentes características.

“En el mediocampo es muy importante tener variantes, sobre todo por el tema de las amonestaciones, porque son jugadores más expuestos a recibir una tarjeta o una segunda amarilla. Tratamos de cubrir esa zona de manera integral, con futbolistas de diferentes características”, señaló.

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El técnico también reconoció que las comparaciones entre algunos jugadores siempre generan debate, especialmente por el rendimiento que muestran en diferentes ligas y contextos competitivos.

“Siempre es difícil comparar, porque hay jugadores que tienen un rendimiento muy parejo. Hay que comparar las ligas en las que juegan y el nivel en el que están. Algunos tienen un bajón por determinadas circunstancias”, agregó.

Finalmente, Lorenzo evitó profundizar sobre lo que será su futuro después del Mundial 2026, aunque dejó claro que su enfoque total está puesto en la cita orbital con la Selección Colombia.

“No voy a hablar de eso, no lo sé por ahora. Hasta que tenga contrato, sí me preparo para el Mundial, nada más. No pienso después del Mundial; Dios dirá”, concluyó el entrenador argentino.