Colombia vs. Chile; día, hora y dónde ver EN VIVO por TV los partidos de la fecha FIFA de noviembre

La Selección Colombia no para en sus esfuerzos para enfrentar a rivales de envergadura, de cara a lo que serán las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030. Y para ello, la 'tricolor', ya confirmó doble confrontación frente a Chile.

Así las cosas, quedó establecida la agenda para los dos compromisos de preparación contra la roja, mismos que se disputarán en la jornada FIFA del mes de noviembre.

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El primer duelo se jugará en suelo colombiano, el próximo 13 de noviembre, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

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Mientras que cuatro días después, el 17 de noviembre, los dirigidos por Néstor Lorenzo visitarán el estadio Nacional de Santiago de Chile. Este compromiso arrancará a las 8 de la noche hora local, dos menos en territorio 'cafetero'.



Selección Colombia Getty Images

Acá la información detallada de los compromisos de preparación:

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Colombia vs. Chile

Día: 13 de noviembre.

Jornada: fecha FIFA de noviembre.

Estadio: Olímpico Pascual Guerrero (Cali).

Hora: Colombia: 7:00 p.m.

Transmisión por TV: Gol Caracol y DITU.

ONLINE: www.golcaracol.com

Chile vs. Colombia

Día: 17 de noviembre.

Jornada: fecha FIFA de noviembre.

Estadio: Nacional (Santiago de Chile).

Hora: 6:00 p.m. (Colombia)

Transmisión por TV: Gol Caracol y DITU.

ONLINE: www.golcaracol.com

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Recordemos que en la anterior jornada FIFA, en octubre, el combinado d nuestro país enfrentó a México, Perú y Paraguay.

Ante el combinado 'azteca', los de Lorenzo igualaron 1-1, siendo el único gol de los nuestros convertido por Luis Javier Suárez a los 8 minutos de iniciada la contienda.

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Después, Colombia cedió por la mínima diferencia (0-1) frente a Paraguay, en un compromiso de pocas concesiones defensivas, servido como prueba para probar alternativas en el esquema táctico, a nuevos futbolistas.

Y finalmente, la 'tricolor' cerró su presentación en Miami con un triunfo 2-0 contra el seleccionado peruano. En la segunda mitad, Samuel Velásquez abrió el marcador al minuto 57 y Daniel Arcila selló la victoria en el tiempo de adición (90+2'), dejando un balance positivo de cara a los siguientes compromisos internacionales.

