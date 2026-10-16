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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia vs. Chile; día, hora y dónde ver EN VIVO por TV los partidos de la fecha FIFA de noviembre

Colombia vs. Chile; día, hora y dónde ver EN VIVO por TV los partidos de la fecha FIFA de noviembre

La Selección Colombia se enfrentará a Chile en la próxima fecha FIFA, con el objetivo de seguir puliendo detalles pensando en las Eliminatorias Sudamericanas. ¡Acá los detalles!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 16 de oct, 2026
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La Selección Colombia se alista para una nueva fecha FIFA en noviembre.
La Selección Colombia se alista para una nueva fecha FIFA en noviembre.
FCF

La Selección Colombia no para en sus esfuerzos para enfrentar a rivales de envergadura, de cara a lo que serán las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030. Y para ello, la 'tricolor', ya confirmó doble confrontación frente a Chile.

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Así las cosas, quedó establecida la agenda para los dos compromisos de preparación contra la roja, mismos que se disputarán en la jornada FIFA del mes de noviembre.

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El primer duelo se jugará en suelo colombiano, el próximo 13 de noviembre, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

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Mientras que cuatro días después, el 17 de noviembre, los dirigidos por Néstor Lorenzo visitarán el estadio Nacional de Santiago de Chile. Este compromiso arrancará a las 8 de la noche hora local, dos menos en territorio 'cafetero'.

Selección Colombia
Selección Colombia
Getty Images

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Acá la información detallada de los compromisos de preparación:

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Colombia vs. Chile
Día: 13 de noviembre.
Jornada: fecha FIFA de noviembre.
Estadio: Olímpico Pascual Guerrero (Cali).
Hora: Colombia: 7:00 p.m.
Transmisión por TV: Gol Caracol y DITU.
ONLINE: www.golcaracol.com

Chile vs. Colombia
Día: 17 de noviembre.
Jornada: fecha FIFA de noviembre.
Estadio: Nacional (Santiago de Chile).
Hora: 6:00 p.m. (Colombia)
Transmisión por TV: Gol Caracol y DITU.
ONLINE: www.golcaracol.com

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Recordemos que en la anterior jornada FIFA, en octubre, el combinado d nuestro país enfrentó a México, Perú y Paraguay.

Ante el combinado 'azteca', los de Lorenzo igualaron 1-1, siendo el único gol de los nuestros convertido por Luis Javier Suárez a los 8 minutos de iniciada la contienda.

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Después, Colombia cedió por la mínima diferencia (0-1) frente a Paraguay, en un compromiso de pocas concesiones defensivas, servido como prueba para probar alternativas en el esquema táctico, a nuevos futbolistas.

Y finalmente, la 'tricolor' cerró su presentación en Miami con un triunfo 2-0 contra el seleccionado peruano. En la segunda mitad, Samuel Velásquez abrió el marcador al minuto 57 y Daniel Arcila selló la victoria en el tiempo de adición (90+2'), dejando un balance positivo de cara a los siguientes compromisos internacionales.

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