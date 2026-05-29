PSG vs. Arsenal, la final de la Champions League desde la óptica de Bukayo Saka; "vamos con garra"

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, instó a sus jugadores a "aprovechar el momento" de cara a la final de la Champions League el sábado contra el vigente campeón, el Paris Saint-Germain. Los 'Gunners' nunca han ganado el trofeo y fueron derrotados en su única otra final, contra el Barcelona hace 20 años. Arteta afirmó estar convencido de que su equipo podía hacer historia al vencer al conjunto de Luis Enrique en Budapest.

"Es la oportunidad de ser dueños del momento, es la segunda vez en nuestra historia que estamos aquí", dijo el seleccionador español a los periodistas el viernes. "Mañana tenemos la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de este club de fútbol."

"Tenemos que jugar mañana con mucha claridad, valentía y un deseo inquebrantable de ganar. Si contamos con esos tres aspectos, estoy seguro de que estaremos cerca de la victoria." El equipo de Arteta puso fin a una espera de 22 años para levantar la Premier League al vencer al Manchester City de Pep Guardiola. El entrenador dijo que no le preocupaba que su equipo se conformara con ese éxito, sino que debía servir como trampolín para conseguir más trofeos, empezando por el Puskas Arena.

"Nuestra ambición es mayor. Tenemos un trofeo y queremos el segundo", explicó Arteta. "De eso es de lo que hemos estado hablando: tiene que ser una plataforma para llegar a destinos más grandes y aspirar a más, y el equipo es capaz... Quiero que los jugadores tengan tanta confianza en que vamos a lograrlo."



La solidez defensiva del Arsenal les ayudó a llegar a la final invictos, encajando tan solo seis goles en el camino. Arteta afirmó no tener dudas de que su equipo merecía estar en el escenario más importante, pero que debían demostrar el sábado que merecían ser coronados campeones. "Estamos aquí porque nos hemos ganado el derecho a estar aquí, por la forma en que hemos jugado en esta competición; mañana en ese campo tenemos que ganarnos el derecho a ganar el trofeo", dijo el entrenador.

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Bukayo Saka, jugador del Arsenal AFP

Ya basta de fuego

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Arteta afirmó que Jurrien Timber estaba en condiciones de ser titular en la final tras recuperarse de un problema en la ingle que lo había mantenido alejado de los terrenos de juego desde mediados de marzo, y que Ben White era el único miembro de su plantilla que no estaba disponible.

El internacional inglés Bukayo Saka regresó de su lesión hace unas semanas y ha vuelto a su mejor nivel tras una temporada complicada a nivel individual. El extremo, formado en la cantera del Arsenal, dijo que él y sus compañeros estaban ansiosos por empezar y que no necesitaban la motivación adicional de vengar la derrota en semifinales de la temporada pasada contra el PSG. "Tenemos la garra suficiente para afrontar el partido de mañana, conocemos la historia del club y sabemos que mañana podemos hacer historia como jugadores y ganarlo por primera vez", dijo Saka .

El capitán del Arsenal, Martin Odegaard, afirmó que ganar la Premier League demostró al equipo lo gratificante que es el éxito. "Hacía 22 años que no ganábamos la Premier League y ahora, por fin, lo hemos conseguido", dijo el noruego. "Así que queremos hacer aún más historia y, ya sabes, cuando pruebas el sabor de la victoria y levantas un trofeo, sabes lo bien que se siente."