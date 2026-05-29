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Gol Caracol  / Neymar no sale del bucle; el desglose de un año y medio marcado por lesiones y el quirófano

Neymar no sale del bucle; el desglose de un año y medio marcado por lesiones y el quirófano

La estrella de la Selección Brasil sufrió un nueva lesión en la antesala del Mundial 2026; misma que le haría perderse el debut de la 'canarinha' frente a Marruecos.

Por: EFE
Actualizado: 29 de may, 2026
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Neymar volvió a lesionarse tras ser convocado por la Selección Brasil al Mundial 2026.
Neymar volvió a lesionarse tras ser convocado por la Selección Brasil al Mundial 2026.
Foto: AFP

Una nueva lesión muscular, esta vez en el gemelo, amenaza la participación de Neymar en el Mundial 2026 y se suma a la larga lista de problemas físicos que arrastra desde que regresó al Santos, en enero de 2025.

El estado de forma del '10', sorpresa de última hora en la convocatoria de Carlo Ancelotti para la cita de Estados Unidos, México y Canadá, ha monopolizado el inicio de la concentración de la 'Canarinha' en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro.

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'Carletto', quien siempre condicionó el regreso de Neymar a la absoluta a su condición física, escuchó el clamor de una parte importante del vestuario, la afición y la prensa, y optó por llamarle para la que puede ser su última Copa del Mundo.

Neymar espera estar en la lista de Brasil para el Mundial 2026.
Neymar espera estar en la lista de Brasil para el Mundial 2026.
@SantosFC

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Pero el atacante del Santos ha llegado a la concentración lesionado. Y no con "un edema", como informó su club, sino con una lesión de grado II en el gemelo derecho que le mantendrá alejado de los terrenos de juego entre dos y tres semanas.

'Ney', de 34 años, se perderá los dos amistosos previos ante Panamá y Egipto, y es seria duda para el debut en el Grupo C contra Marruecos, el próximo 13 de junio en Nueva Jersey.

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La prensa brasileña, incluso, no descarta que pueda ser desconvocado, si no evoluciona favorablemente.

Un calvario que empezó en Uruguay

El exjugador del FC Barcelona vive un auténtico infierno desde el 17 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda con la 'Seleção' en un partido de eliminatorias suramericanas contra Uruguay, en Montevideo. En aquella época, militaba en el Al-Hilal saudí.

Desde entonces, no ha vuelto a vestir la camiseta de su país y ha acumulado cerca de 700 días de baja, entre lesiones, procesos de recuperación y descansos, según los datos del portal 'Transfermarkt'.

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Neymar quiso relanzar su carrera en el club que le vio nacer, el Santos, que celebró el regreso de su hijo pródigo el 31 de enero de 2025 con una fiesta por todo lo alto en el estadio Vila Belmiro.

No obstante, los percances físicos continuaron. El máximo goleador histórico de Brasil padeció diversas dolencias en marzo, abril, septiembre y noviembre del año pasado.

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Las tres primeras fueron lesiones en los muslos. En noviembre, presentó problemas en el menisco de su maltrecha rodilla izquierda.

Con todo, forzó con el menisco tocado y fue fundamental para la permanencia del Santos en la primera división del Campeonato Brasileño.

En total, disputó apenas 28 partidos en 2025 entre varias competiciones, en las que marcó 11 goles y repartió 4 asistencias.

Finalizado el curso, en diciembre pasado, se sometió a una artroscopia para corregir la lesión en el menisco.

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Se tomó la recuperación con calma a fin de volver en plenas condiciones y convencer más fácilmente a Ancelotti.

Y el delantero de Mogi das Cruzes consiguió tener cierta continuidad y pareció aparcar las lesiones gracias a un minucioso programa de descansos y control de cargas pactado con el Santos.

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Pero el fantasma volvió a aparecer el pasado 17 de mayo, un día antes de que Ancelotti anunciara la lista para el Mundial. Neymar sintió un pinchazo en el gemelo durante un partido de la Liga brasileña y encendió todas las alarmas.

El Santos minimizó el problema y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) descubrió, tras una nueva batería de exámenes, que era más serio de lo que parecía. Por el momento, seguirá en la concentración 'verdeamarela'.

Neymar, quien guarda silencio desde que se sumó a la selección el miércoles pasado, ya sabe lo que es quedarse a las puertas de un gran torneo con la absoluta.

El 10 se perdió la Copa América de Brasil 2019 tras sufrir una lesión en los ligamentos del tobillo derecho durante un amistoso preparatorio contra Catar. La 'Canarinha' terminó, sin embargo, conquistando el título sin su máxima estrella.

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