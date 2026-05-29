Atlético de Madrid y una delicada denuncia en contra del Barcelona, por "campaña de acoso"

El Atlético de Madrid denunció este viernes "una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores", en referencia a Julián Alvarez, por parte del Barcelona, aunque no cita ninguno de los dos nombres, con "filtraciones interesadas", "faltas continuas de respeto" o "llamadas antes de enfrentamientos directos".

"En los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir jugadores. RESPETO Y VALORES", publicó el club.

Fue el último mensaje de la entidad rojiblanca a través de su cuenta en 'X', como finalización a una tarde con varios mensajes en tono más irónico para acabar con suma seriedad.

Antes, el Atlético de Madrid troleó al Barcelona con tres irónicas propuestas para los fichajes de Lamine Yamal, Pedri González y Raphinha, además de un desmentido de su interés en Deco, director deportivo del club azulgrana, tras el interés del conjunto catalán en el fichaje de Julián Alvarez y una supuesta oferta por parte suya por el delantero que el conjunto rojiblanco niega haber recibido.



El primer mensaje fue a las 17:14, cuando el Atlético anunció en la citada red social “un comunicado sobre un asunto relevante que está generando numerosas desinformaciones”.

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En el segundo, media hora después, el Atlético publicó una foto de Lamine Yamal, extremo del Barcelona, con la camiseta del Atlético de Madrid, simulando su fichaje con las palabras ‘Breaking’ y ‘Here we go’ que emplea el famoso periodista especializado en el mercado Fabrizio Romano, junto a un texto en tono irónico de una oferta.

“¡Here we go! (en mayúsculas y cuyo significado es ‘aquí vamos’). Hemos enviado un fax al FC Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana (es en el estadio Metropolitano), una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’”, publicó el Atlético de Madrid.

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Después, a las 18:00 hora española, empleó una imagen de Pedri González, centrocampista del Barcelona, en otro mensaje, también simulando el anuncio de su fichaje. “¡Here we go! (en mayúsculas) Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo”, añadió el Atlético.

A las 18:16, fue una imagen de Raphinha. “¡Here we go! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith (dos jugadores ficticios que pronunció en su día Enrique Cerezo, presidente del Atlético) sin opción de compra. Oferta irrechazable”, expresa en su texto.

El Atlético también escribió en 'Instagram': “Y recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño". "Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça”, añadió.

"Por último, queremos aprovechar para desmentir rotundamente que hayamos hecho una oferta al director deportivo del FC Barcelona (Deco) para que se una a nuestro equipo de ojeadores en el mercado brasileño", continuó después en otro mensaje en 'X'.

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Y después, ya en tono serio, completó la secuencia con el último mensaje: "No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir jugadores. RESPETO Y VALORES".

Tras el fichaje de Anthony Gordon, concretado el pasado miércoles, el Barcelona ha fijado a Julián Alvarez entre sus siguientes objetivos en el mercado para reforzar su plantilla y tenía previsto hacer una oferta al Atlético de Madrid para su incorporación para la próxima temporada, tras una reunión de Deco, director deportivo del Barça, y Fernando Hidalgo, agente del jugador, según publicaron varios medios.

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El Atlético de Madrid no ha recibido ninguna oferta del Barcelona por Julián Alvarez, según aseguraron este viernes a mediodía a EFE fuentes del club, que explicaron que, en el caso de llegar, no será valorada porque, insistieron, el atacante “no está en venta”.

“Solo es otra mentira más”, apuntaron entonces desde fuentes del Atlético, sobre si ha llegado una oferta por parte del Barcelona a la entidad madrileña para el traspaso de Julián Alvarez, fichado en 2024 por su actual equipo, con el que tiene contrato hasta junio de 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Negada la recepción de tal oferta por el club madrileño, el Atlético tampoco tiene previsto valorarla en el caso de que llegue, porque el atacante “no está en venta”, según remarcaron las mismas fuentes.

La entidad rojiblanca mantiene la misma línea de siempre en ese sentido, en la continuidad de ‘La Araña’ en el proyecto del Atlético de Madrid. Ya en la noche del jueves, también insistieron en ese hecho, al estar “muy cansados de meses y meses de inventos, medias verdades, mentiras, acoso y derribo al jugador…”

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El Atlético exculpa a Julián Alvarez de toda esta situación, según explicaron fuentes del club ya el jueves, que consideraron todo “cosa de representantes” y destacaron que el delantero argentino de 26 años ha tenido “una actitud intachable y profesional desde su llegada, que no tiene nada que ver con el revuelo en torno a su figura, que es externo a él”.

Julián Alvarez llegó al Atlético de Madrid en el verano de 2024. Ha marcado 49 goles en 106 partidos desde entonces en las filas del conjunto que dirige Diego Simeone.