Convocadas de la Selección Colombia femenina para juego con Bolivia; Linda Caicedo al mando

Hace un par de minutos, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció a través de sus canales oficiales, el listado de futbolistas convocadas para los duelos contra Bolivia, por la Liga de Naciones.
Y es que, pensando en lo que será esta nueva jornada del certamen continental, Ángelo Marsiglia y todo su cuerpo técnico ya citaron a todo el grupo de jugadoras, para iniciar los trabajos previos al compromiso, que implicará un nuevo reto: la altura.
Y justo por este pequeño, pero muy importante detalles, la Selección Colombia femenina trabaja en Bogotá; ciudad en la que tendrán similares condiciones a La Paz, pensando en acoplar el equipo desde lo físico y fisiológico, para no tener problemas cuando enfrenten a Bolivia.
Cabe destacar, que el combinado 'tricolor' llega a este encuentro invicto y con dos victorias en línea, después de debutar con triunfo frente Perú por 4-1 en el estadio Atanasio Girardot y, de igual manera, contra las ecuatorianas con un 1-2 final, en Quito.
Evidentemente, el objetivo será mantener el invicto e ir en busca de tres puntos más que las instalen en la parte más alta de la tabla de posiciones.
Lista delas futbolistas convocadas:
1. ANA MARÍA GUZMÁN –Palmeiras(BRA)
2. CAROLINA ARIAS – América de Cali (COL)
3. DANIELA ARIAS – San Diego Wave F.C. (USA)
4. DANIELA MONTOYA – Gremio (BRA)
5. GABRIELA RODRÍGUEZ – Cruzeiro F.C. (BRA)
6. GREICY LANDÁZURY –Palmeiras(BRA)
7. ILANA IZQUIERDO – Atlético San Luis (MEX)
8. IVONNE CHACÓN – ChicagoStarsF.C (USA)
9. JORELYN CARABALÍ – Brighton & HoveAlbionF.C. (ENG)
10. JUANA ORTEGÓN – Independiente Santa Fe (COL)
11. KATHERINE TAPIA –Palmeiras(BRA)
12. LEICY SANTOS – WashingtonSpirit(USA)
13. LINDA CAICEDO – Real Madrid C.F. (ESP)
14. LIZ KATERINE OSORIO – Atlético Nacional (COL)
15. LUISA AGUDELO – Deportivo Cali (COL)
16. MARIANA MÚÑOZ – América de Cali (COL)
17. MANUELA VANEGAS – Brighton & HoveAlbionF.C. (ENG)
18. MARCELA RESTREPO – C.F. Monterrey (MEX)
19. MARY JOSÉ ÁLVAREZ – Atlético Nacional (COL)
20. NATALIA GIRALDO – América de Cali (COL)
21. VALERIN LOBOA – PortlandThorns(USA)
22. WENDY BONILLA – Pumas (MEX)
23. YIRLEIDIS QUEJADA – C.F. Pachuca (MEX)