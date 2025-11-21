Convocadas de la Selección Colombia femenina para juego con Bolivia; Linda Caicedo al mando

Hace un par de minutos, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció a través de sus canales oficiales, el listado de futbolistas convocadas para los duelos contra Bolivia, por la Liga de Naciones.

Y es que, pensando en lo que será esta nueva jornada del certamen continental, Ángelo Marsiglia y todo su cuerpo técnico ya citaron a todo el grupo de jugadoras, para iniciar los trabajos previos al compromiso, que implicará un nuevo reto: la altura.

Y justo por este pequeño, pero muy importante detalles, la Selección Colombia femenina trabaja en Bogotá; ciudad en la que tendrán similares condiciones a La Paz, pensando en acoplar el equipo desde lo físico y fisiológico, para no tener problemas cuando enfrenten a Bolivia.

Cabe destacar, que el combinado 'tricolor' llega a este encuentro invicto y con dos victorias en línea, después de debutar con triunfo frente Perú por 4-1 en el estadio Atanasio Girardot y, de igual manera, contra las ecuatorianas con un 1-2 final, en Quito.



Evidentemente, el objetivo será mantener el invicto e ir en busca de tres puntos más que las instalen en la parte más alta de la tabla de posiciones.

Lista delas futbolistas convocadas:

1.⁠ ⁠ANA MARÍA GUZMÁN –Palmeiras(BRA)

2.⁠ ⁠CAROLINA ARIAS – América de Cali (COL)

3.⁠ ⁠DANIELA ARIAS – San Diego Wave F.C. (USA)

4.⁠ ⁠DANIELA MONTOYA – Gremio (BRA)

5.⁠ ⁠GABRIELA RODRÍGUEZ – Cruzeiro F.C. (BRA)

6.⁠ ⁠GREICY LANDÁZURY –Palmeiras(BRA)

7.⁠ ⁠ILANA IZQUIERDO – Atlético San Luis (MEX)

8.⁠ ⁠IVONNE CHACÓN – ChicagoStarsF.C (USA)

9.⁠ ⁠JORELYN CARABALÍ – Brighton & HoveAlbionF.C. (ENG)

10.⁠ ⁠JUANA ORTEGÓN – Independiente Santa Fe (COL)

11.⁠ ⁠KATHERINE TAPIA –Palmeiras(BRA)

12.⁠ ⁠LEICY SANTOS – WashingtonSpirit(USA)

13.⁠ ⁠LINDA CAICEDO – Real Madrid C.F. (ESP)

14.⁠ ⁠LIZ KATERINE OSORIO – Atlético Nacional (COL)

15.⁠ ⁠LUISA AGUDELO – Deportivo Cali (COL)

16.⁠ ⁠MARIANA MÚÑOZ – América de Cali (COL)

17.⁠ ⁠MANUELA VANEGAS – Brighton & HoveAlbionF.C. (ENG)

18.⁠ ⁠MARCELA RESTREPO – C.F. Monterrey (MEX)

19.⁠ ⁠MARY JOSÉ ÁLVAREZ – Atlético Nacional (COL)

20.⁠ ⁠NATALIA GIRALDO – América de Cali (COL)

21.⁠ ⁠VALERIN LOBOA – PortlandThorns(USA)

22.⁠ ⁠WENDY BONILLA – Pumas (MEX)

23.⁠ ⁠YIRLEIDIS QUEJADA – C.F. Pachuca (MEX)

