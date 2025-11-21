Así quedaron definidas las semifinales del Mundial Sub-17: hora y dónde ver EN VIVO por TV

Las selecciones de Brasil, Portugal, Austria e Italia certificaron este viernes su pase a las semifinales del Mundial Sub-17 en Catar, en el que será el último paso antes de la gran final.

Brasil consiguió una agónica victoria en el último minuto ante Marruecos, 2-1, con el gol de Dell, conocido como el 'Haaland del desierto', protagonista indiscutible del partido con un doblete. La 'canarinha' sufrió pero se llevó la victoria en el primer encuentro de las eliminatorias sin necesidad de acudir a la tanda de penaltis.

Portugal se adueñó del partido desde el comienzo y protagonizó las opciones más claras de gol. El premio llegó en el minuto 40, obra de Mateus Mide, que pescó un balón suelto en el área suiza después de un control con el pecho poco preciso de su compañero Anisio Cabral.

Los lusos continuaron dominando en la segunda parte y obtuvieron el gol de la tranquilidad con un zurdazo desde la frontal del área de José Neto. Austria intentó recortar distancias en el marcador, pero no estuvo precisa y se chocó con muy buenas intervenciones del arquero portugués Romario Cunha.



Jugadores de la Selección Brasil Sub-17 en el Mundial Catar 2025. Getty

Publicidad

Así, Brasil y Portugal disputarán el duelo lusófono del torneo, en el que será baja el central brasileño Luis Eduardo, por acumulación de amarillas.



Austria se impuso a Japón

En el otro lado del cuadro, Austria venció a Japón por 1-0 tras el solitario gol de Johannes Moser en los primeros minutos de la segunda parte. La selección nipona perdonó varias ocasiones de peligro ante el portero Daniel Posch, que cuajó una gran actuación. En un gran ejercicio de resistencia y, a pesar de fallar un penalti en el 95, la selección austriaca sorprendió y se coló en las semifinales.

Su rival será Italia, asegurando mínimo un representante europeo en la final. La 'Azurra' mejoró en la segunda parte y venció a Burkina Faso, que dispuso de una doble ocasión inmejorable para adelantarse en el marcador durante la primera mitad. El paso por vestuarios hizo reaccionar a Italia, que después de avisar con un gol en fuera de juego, marcó el 1-0 por medio de Thomas Campaniello en el minuto 84, tras un grave error defensivo del equipo burkinés.

Publicidad

Austria contará con el gran momento de su delantero Moser, máximo goleador del torneo con el portugués Anisio Cabral, ambos con seis tantos, para pasar a la final. Por su parte, Italia confiará de nuevo en su fortaleza y solidez defensiva, con la que sólo ha recibido tres goles en contra durante el campeonato.



Así se jugarán las semifinales del Mundial Sub-17

Austria vs. Italia

Día: lunes 24 de noviembre.

Hora: 8:30 a.m. (Colombia)

TV: DSports y DGO

ONLINE: www.golcaracol.com

Brasil vs. Portugal

Día: lunes 24 de noviembre.

Hora: 11:00 a.m. (Colombia)

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu

ONLINE: www.golcaracol.com