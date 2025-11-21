Síguenos en:
Gol Caracol  / Así quedaron definidas las semifinales del Mundial Sub-17: hora y dónde ver EN VIVO por TV

Así quedaron definidas las semifinales del Mundial Sub-17: hora y dónde ver EN VIVO por TV

Brasil, Portugal, Austria e Italia certificaron este viernes su paso a las semifinales del Mundial Sub-17 que se juega en Catar 2025. ¡No se pierda los compromisos!

Por: EFE
Actualizado: 21 de nov, 2025
Brasil vs. Portugal protagonizarán una de las semifinales del Mundial Sub-17.
Brasil vs. Portugal protagonizarán una de las semifinales del Mundial Sub-17.
Fotos: X de @fifaworldcup_es

