MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Barcelona vs. Athletic Bilbao: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Liga de España

Barcelona vs. Athletic Bilbao: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Liga de España

Este sábado, Barcelona vuelve al Camp Nou para recibir al peligroso Athletic Bilbao en compromiso de la jornada número trece de la Liga de España. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 21 de nov, 2025
Lamine Yamal, figura del Barcelona.
Lamine Yamal, figura del Barcelona.
Foto: AFP

