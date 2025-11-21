Barcelona regresa por fin al Spotify Camp Nou, aunque aún con un aforo reducido de poco más de 45.000 espectadores, para saldar este sábado cuentas pendientes con el Athletic Club Bilbao, la última de ellas, el fichaje frustrado de Nico Williams.

Ambos clubes, que han vivido diversos desencuentros en los últimos años, se medirán en el renovado escenario 'azulgrana', que reemplaza al Olímpico Lluís Companys tras casi dos temporadas y media en el exilio de Montjuïc.

Celebración de gol del Fútbol Club Barcelona en el partido contra Real Madrid, por La Liga de España AFP

El presente del Barcelona

Tampoco el Barça quiere estropear tan anhelada efeméride con un tropiezo que le alejaría del liderato, que actualmente ostenta el Real Madrid con tres puntos de ventaja sobre el equipo catalán.



Para intentar celebrar la vuelta a casa con una victoria, el Barcelona podrá contar eso sí, con dos futbolistas fundamentales para Hansi Flick que recientemente han abandonado la enfermería azulgrana aprovechando el parón de la competición por los compromisos de las selecciones nacionales.

Se trata del meta Joan García, totalmente recuperado de la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda de la que fue intervenido hace ocho semanas, y del extremo Raphinha, quien ha estado de baja por un período similar tras recaer de una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió a finales de septiembre.

Sin embargo, no podrá contar con Pedri aún convaleciente de una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda, ni con Frenkie de Jong, que se perderá el partido por sanción tras su expulsión ante el Celta (2-4), por lo que al técnico teutón se le acumulan los problemas en el centro del campo.



Barcelona vs. Athletic Bilbao: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Liga de España

Día: sábado 22 de noviembre

Hora: 10:30 de la mañana (Colombia)

Jornada: 11 de la Liga de España

TV: ESPN 2 - Disney+ Premium

Alineaciones probables:

Barcelona: Joan García; Kounde, Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, Fermín, Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran.

Athletic Bilbao: Unai Simón; Gorosabel, Vivián, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Selton, Nico Williams; y Guruzeta.

Árbitro: José María Sánchez (Comité Murciano).

Estadio: Spotify Camp Nou.