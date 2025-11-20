Selección Colombia Femenina se salvó de jugar en El Alto contra Bolivia en Liga de Naciones

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Selección Colombia Femenina recibió la noticia de cambio de estadio para enfrentar a Bolivia una semana antes del encuentro, programado para el viernes 28 de noviembre y válido por la tercera fecha de la Liga de Naciones, torneo eliminatorio que entrega 2 cupos directos y 2 para el repechaje del Mundial de Brasil 2027.
Las ‘cafeteras’, que son líderes de la tabla de posiciones luego de golear 4-1 a Perú en Medellín y tras imponerse 1-2 en su visita a Ecuador, se vienen alistado en Bogotá para el difícil reto que representa la altura de El Alto, donde Bolivia perdió de local 0-4 contra Ecuador en la jornada inaugural de la competición.
Ahora, aunque el escenario de la contienda será otro, igualmente habrá altura, indicó a la Federación Colombiana de Fútbol el 20 de noviembre.
Según se confirmó, la nueva sede de la contienda será el estadio Hernando Siles, de La Paz, inmueble ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar. En consecuencia, la pelota rodará en el nuevo recinto a las 4:00 de la tarde, hora colombiana.
Datos del partido:
Bolivia vs. Colombia
Fecha: 28 de noviembre de 2025
Hora: 4:00 p. m. (de Colombia)
Estadio: Hernando Siles, de La Paz (Bolivia)
La jornada completa se disputará así:
Viernes 28 de noviembre
4:00 p. m. - Bolivia vs. Colombia (La Paz)
4:00 p. m. - Perú vs. Chile (Cuzco)
6:00 p. m. - Ecuador vs. Venezuela (Quito)
6:00 p. m. - Paraguay Uruguay (Asunción)
Libre: Argentina
Publicidad
Posteriormente, el martes 2 de diciembre, en la cuarta fecha, Colombia tendrá día libre, según la programación:
Fecha 4 (diciembre 2)
4:00 p. m. - Argentina vs. Bolivia (Banfield)
4:00 p. m. - Uruguay vs. Ecuador (Montevideo)
6:00 p. m. - Venezuela vs. Perú (Cabudare)
6:00 p. m. - Chile vs. Paraguay (Rancagua)
Libre: Colombia
Publicidad
La jornada libre obliga a las ‘cafeteras’ a imponerse en Bolivia y no arriesgar su primer lugar en la tabla de posiciones, pues después de actuar en La Paz volverán a jugar en las 3 fechas de abril de 2026 contra Venezuela y Chile, como local, y frente a Argentina, de visitante.
Así están las posiciones:
1. Colombia: 6 puntos
2. Chile: 4
3. Argentina: 4
4. Venezuela: 4
5. Ecuador: 3
6. Uruguay: 1
7. Paraguay: 0
8. Perú: 0
9. Bolivia: 0
- Brasil no participa por ser sede del Mundial 2027.