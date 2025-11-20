Selección Colombia Femenina se salvó de jugar en El Alto contra Bolivia en Liga de Naciones

La Selección Colombia Femenina recibió la noticia de cambio de estadio para enfrentar a Bolivia una semana antes del encuentro, programado para el viernes 28 de noviembre y válido por la tercera fecha de la Liga de Naciones, torneo eliminatorio que entrega 2 cupos directos y 2 para el repechaje del Mundial de Brasil 2027.

Las ‘cafeteras’, que son líderes de la tabla de posiciones luego de golear 4-1 a Perú en Medellín y tras imponerse 1-2 en su visita a Ecuador, se vienen alistado en Bogotá para el difícil reto que representa la altura de El Alto, donde Bolivia perdió de local 0-4 contra Ecuador en la jornada inaugural de la competición.

Ahora, aunque el escenario de la contienda será otro, igualmente habrá altura, indicó a la Federación Colombiana de Fútbol el 20 de noviembre.



Selección Colombia Femenina no enfrentará a Bolivia en El Alto

Según se confirmó, la nueva sede de la contienda será el estadio Hernando Siles, de La Paz, inmueble ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar. En consecuencia, la pelota rodará en el nuevo recinto a las 4:00 de la tarde, hora colombiana.

Datos del partido:

Bolivia vs. Colombia

Fecha: 28 de noviembre de 2025

Hora: 4:00 p. m. (de Colombia)

Estadio: Hernando Siles, de La Paz (Bolivia)



La jornada completa se disputará así:

Viernes 28 de noviembre

4:00 p. m. - Bolivia vs. Colombia (La Paz)

4:00 p. m. - Perú vs. Chile (Cuzco)

6:00 p. m. - Ecuador vs. Venezuela (Quito)

6:00 p. m. - Paraguay Uruguay (Asunción)

Libre: Argentina

Posteriormente, el martes 2 de diciembre, en la cuarta fecha, Colombia tendrá día libre, según la programación:

Fecha 4 (diciembre 2)

4:00 p. m. - Argentina vs. Bolivia (Banfield)

4:00 p. m. - Uruguay vs. Ecuador (Montevideo)

6:00 p. m. - Venezuela vs. Perú (Cabudare)

6:00 p. m. - Chile vs. Paraguay (Rancagua)

Libre: Colombia

La jornada libre obliga a las ‘cafeteras’ a imponerse en Bolivia y no arriesgar su primer lugar en la tabla de posiciones, pues después de actuar en La Paz volverán a jugar en las 3 fechas de abril de 2026 contra Venezuela y Chile, como local, y frente a Argentina, de visitante.

Así están las posiciones:

1. Colombia: 6 puntos

2. Chile: 4

3. Argentina: 4

4. Venezuela: 4

5. Ecuador: 3

6. Uruguay: 1

7. Paraguay: 0

8. Perú: 0

9. Bolivia: 0

- Brasil no participa por ser sede del Mundial 2027.