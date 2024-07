¿Cuál es el jugador que más tiene en cuenta Uruguay? Ojo que no es James Rodríguez

La Copa América 2024 entró en su recta definitiva, se juegan las semifinales y de las selecciones que optan por uno de los cupos a la gran final son Colombia y Uruguay, que se enfrentarán el próximo miércoles 10 de julio, en el Bank of America Stadium, de la ciudad de Charlotte.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo dejaron en el camino a Panamá, rival al que golearon 5-0, mientras que los de Marcelo Bielsahicieron lo propio frente a Brasil, luego de ganarles 4-2 en los penales tras el 0-0 en los 90 minutos. Así las cosas, se prevé un duelo de 'infarto' y desde tierras uruguayas le ponen el 'ojo a la amarilla' y hablan del jugador al que la 'celeste' debe estar atento, pero atención que no es James Rodríguez.

A raíz de un nuevo enfrentamiento entre colombianos y uruguayos, en Gol Caracol dialogamos con el periodista 'charrúa', Fabián Bertolini, de 'Radio Uruguay', para conocer cómo perciben desde su territorio a la 'tricolor'.

"Un muy buen equipo, una muy buena selección que pasa su mejor momento. De antes de la Copa América, antes del comienzo, ya estaba dentro de una de las grandes candidatas y ha demostrado futbolísticamente que está muy bien, que es un gran momento individual y colectivo y que tranquilamente puede llegar a ser campeona de América", afirmó el comunicador a este portal.

Uruguay y Colombia se enfrentarán en la Copa América 2024. Fotos: AFP

Publicidad

Sobre qué tanto han cambiado ambos combinados de acuerdo a su último enfrentamiento en Barranquilla, por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026, que quedó 2-2, el 10 de octubre del 2023, Bertolini se refirió al proceso que han llevado tanto Lorenzo, en la 'amarilla', como

Bielsa en el último tiempo en la 'celeste'.

"Creo que los dos cambian, primero por Colombia la continuidad y el conocimiento para con Lorenzo; más partidos, más rodaje para poder adquirir la idea, y lo mismo para Uruguay con Bielsa. Es un proceso de recambio en Uruguay donde ya Cavani no está, donde Suárez no está, más allá de que está en la Copa América, no está en el equipo titular, no tiene los minutos que ha tenido a lo largo de los últimos años. Lo que se ha dado con estos partidos es que ambos técnicos puedan plasmar su idea, Uruguay sobre todo, futbolísticamente ha cambiado de aquel partido en Barranquilla", agregó.

Publicidad

¿Cuál es el jugador que más tiene en cuenta Uruguay? Ojo que no es James Rodríguez

Pese a que el volante cucuteño es la gran figura de la Selección Colombia en el certamen de la Conmebol, desde Uruguay plantean a Luis Díazcomo el futbolista al que deben prestarle atención por la banda; esto ya que por ese lado, la 'celeste' presenta bajas importantes: Nahitan Nández por expulsión y la duda está en Ronald Araújo por lesión.

Luis Díaz con la Selección Colombia. JAMIE SQUIRE/Getty Images via AFP

"Uruguay tiene de manera individual a jugadores de primer nivel, que juegan al primer nivel, y será un gran desafío para Bielsa poder armar y plasmar su idea, de proponer el fútbol, de llegar, de construir llegadas, frente a Brasil construyó muy poco; será un desafío, eso por un lado. Y para poder controlar a Colombia, el principal tema es controlar a Díaz (Luis), más allá del buen momento de James (Rodríguez), es cómo controlar a Luis Díaz debido a la baja de Naithan Nández por expulsión y de Ronald Araújo por lesión, que es donde cae justamente él, va a ser un problema", dijo Fabián Bertolini.

El papel de James Rodríguez en Colombia

Publicidad

En Uruguay aún tienen presente ese recuerdo del '10', que en los octavos de final de la Copa del Mundo de Brasil 2014, les marcó un golazo que tiempo después fue distinguido con el premio Puskás como el mejor tanto a nivel global. Esperan que en esta oportunidad, la historia sea diferente y que la 'celeste' no quede eliminada por Colombia.

"Lo increíble de James es que no se termina de consolidar en un equipo, pero en la Selección tiene un gran rendimiento y eso habla bien del futbolista, que primero que nada, le a un gran rendimiento a Colombia. Creo que James, tiene hoy por hoy, momentos de los que nos complicó a nosotros en el Mundial de Brasil en el 2014; esperemos no tener el mismo desenlace, del gol de él y la eliminación de Uruguay. James demuestra que está vigente, tiene mucha calidad y sobre todo en el primer tiempo contra Panamá lo demostró, pero es verdad que Panamá no es Uruguay", precisó.

James Rodríguez, capitán y figura de la Selección Colombia. OMAR VEGA/Getty Images via AFP

Publicidad

¿A qué juego le apostará Uruguay contra Colombia?

"Siempre a proponer, Uruguay no importa el rival que tenga al frente, lo va a salir a presionar, a controlar, a maniatar. La idea es atropellarlo, hoy es Colombia, pero no importa cuál sea el rival. Claro, teniendo los reparos correspondientes de la buena selección que va a enfrentar, frente a Brasil la idea fue esa, no se pudo plasmar. La idea de Bielsa es una y ya la conocemos todos, lo bueno es que la esencia de Uruguay es la de siempre, si hay que defender, se defiende".

¿Quién pesará más en el campo de juego, Luis Díaz o Darwin Núñez?

"Ojalá que sea Darwin para los intereses de Uruguay, ojalá desnivele. Que quizás, más allá que viene jugando bien, donde ha estado un poco más flaco es en la definición. Ha convertido es verdad, pero ha tenido más chances y no ha podido marcar. De todos modos, Díaz frente a Panamá sí demostró lo que es, los partidos anteriores no tanto, pero para los intereses de Uruguay, Darwin es muy importante porque es el que convierte los goles".

Publicidad

Darwin Núñez celebra su gol con Uruguay frente a Panamá, en la Copa América 2024 AFP