¿Cuál ha sido la mejor posición de la Selección Colombia en el ranking FIFA?

La Selección Colombia, liderada desde el banco técnico por Néstor Lorenzo, ha tenido una serie de gratos resultados y el más reciente fue el subcampeonato en la Copa América 2024. La 'tricolor' cayó en la gran final frente a Argentina, campeona del mundo, por marcador de 1-0, pese a la derrota, el combinado de nuestro país logró un importante ascenso en el último ranking establecido por la FIFA.

Así las cosas, en el escalafón entregado por el máximo ente del fútbol mundial,el combinado de nuestro país apareció en el noveno lugar con un total de 1.727 puntos,ascendiendo un total de tres posiciones, volviendo así al Top-10, que hace cuatro años no ocupaba; desde el 22 de octubre del 2020. No obstante, este no ha sido el mejor lugar que ha tenido la 'amarilla'.

¿Cuál ha sido la mejor posición de la Selección Colombia en el ranking de la FIFA?

Tras un gran Mundial en Brasil 2014, los dirigidos en esa época por José Néstor Pékerman, lograron ubicarse entre las tres mejores selecciones del mundo, ocupando el tercer puesto, solo superados por Alemania, que se coronó campeón, y Argentina, que a la postre culminó en el segundo lugar. La Selección Colombia cerró ese año en el distinguido top-3.

Seleción Colombia en el Mundial de Brasil 2014 - Foto: AFP

De otro lado, en el año 2015 culminó en el octavo lugar, tras la Copa América disputada en Chile en la que cayeron en los cuartos de final. En el 2016, la 'tricolor' cerró en el sexto lugar luego de terminar tercera en la Copa América Centenario.

Además, el combinado de nuestro país en el 2017 fue decimotercera, y luego para el 2018, culminó en el duodécima posición tras su grata participación en el Mundial de Rusia 2018, donde fue eliminada en los octavos de final. En el año 2019, cerró en la décima casilla, en el 2020, en el decimoquinto lugar, un lugar menos en el 2021 y dos casillas menos, el siguiente año. Y en el 2023, cerró en la decimocuarta casilla.

Clasificación del ranking FIFA en julio del 2024:

1. Argentina 1901,48 puntos.

2. Francia 1854, 91

3. España 1835,67

4. Inglaterra 1812,26

5. Brasil 1785,61

6. Bélgica1772,44

7. Países Bajos 1758,51

8. Portugal 1741,43

9. Colombia 1727,22

10. Italia 1714,29.