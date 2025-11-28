¿Cuál será el rival de la Selección Colombia femenina en los 'cuartos' del Mundial de Futsal?

Argentina y Colombia se enfrentarán este lunes 1 de diciembre, en el PhilSports Arena de Manila, en el primer cruce de cuartos de final del Mundial de fútbol sala femenino que se disputa en Filipinas y que definirá al primer semifinalista del torneo.

Argentina llega al cruce con una sólida fase de grupos, en la que mostró regularidad, contundencia y un crecimiento partido a partido. El conjunto albiceleste debutó con un claro 6-0 ante Marruecos, un triunfo que allanó su camino en el grupo A, donde fue líder, y le permitió trabajar con confianza. En su segunda presentación, resolvió un duro 3-2 frente a Polonia, encuentro clave para asegurarse el boleto a los cuartos de final con una fecha de anticipación.

Ya clasificada, cerró su participación en el grupo A con una convincente victoria por 5-1 sobre Filipinas, imponiendo su jerarquía y exhibiendo un nivel ofensivo que la posiciona como seria contendiente.

Colombia, por su parte, tuvo un recorrido más exigente en el grupo B, pero igualmente meritorio. Se estrenó con un 2-0 a Canadá, un triunfo trabajado que marcó su rumbo.



En la segunda jornada sufrió una derrota dura ante España por 5-1, un golpe lógico ante una de las grandes favoritas al título. Sin embargo, la selección "cafetera" respondió en su momento más decisivo y estaba obligada a ganar este viernes en su cierre del grupo B y lo hizo con autoridad, superando 4-1 a Tailandia gracias al brillante desempeño de Merlin Salcedo, autora de un doblete y figura del partido.

Ese triunfo le permitió asegurarse el segundo puesto del grupo y el derecho a competir por un lugar entre las cuatro mejores del mundo.

El cruce reúne dos estilos distintos pero igual de competitivos. Argentina llega con mayor regularidad y una estructura más estable, mientras que Colombia cuenta con individualidades capaces de desequilibrar en cualquier momento.