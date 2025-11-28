Miguel Borja y los posibles destinos que tendría tras salir de River Plate; suena en Colombia

Miguel Borja cumplió su ciclo en River Plate. El atacante no renovará su contrato que vence a final de año, por lo que quedará libre a partir del 1 de enero, y desde ya suenan rumores de los equipos que podrían contratar sus servicios en 2026.

El cordobés no pudo terminar de buena manera su etapa en el conjunto 'millonario', en cambio finalizó como uno de los señalados en la mala temporada del club, que bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo no encontró el norte. De acuerdo con información de 'TyC Sports', dos serían los interesados por el colombiano.

"Tras más de tres años en el club, 62 goles y una historia de idas y vueltas en su relación con la gente, la etapa del colombiano en Núñez llegó a su fin luego de mucho desgaste y que su rol en el equipo pasara a ser totalmente secundario. En la carrera por contratarlo aparece Tigres, como uno de los clubes mexicanos interesados, y también América de Cali. Sin embargo, su representante, Juan Pablo Pachón, hace poco descartó por ahora la posibilidad de que vuelva a su país", fue lo que dijo el medio argentino sobre el futuro de Borja.



El goleador de 32 años buscará así un nuevo destino en su carrera profesional tras haber pasado tres años y medio en el equipo de la banda cruzada. Durante su estancia, jugó 159 partidos , en los que anotó 62 goles y dio 10 pases para gol, teniendo etapas en las que se le llegó a considerar como uno de los mejores delanteros del fútbol de ese país. Además conquistó 3 títulos, una Liga en 2023, una Supercopa en la temporada 22/23 y un Trofeo de Campeones en la misma temporada.

Publicidad

Miguel Borja, en partido con River Plate X de @RiverPlate

Sin embargo, el 2025 fue un mal año para el colombiano. Estuvo en la cancha en 48 juegos, con estadísticas bajas, tan solo hizo ocho anotaciones y aportó con tres asistencias en todos los torneos, por lo que las críticas contra él fueron incesantes y terminaron haciendo presión para su despedida del conjunto de Nuñez.

Publicidad

Según reportes de la prensa colombiana, el exJunior estaría analizando ofertas para tomar la mejor decisión para su futuro. Borja no descartaría volver a nuestro país, donde triunfó con la camisetas de Junior, Atlético Nacional y Santa Fe, pero su prioridad sería seguir su carrera en el exterior.

Por ahora, el delantero esperaría a que llegue el 31 de diciembre para ponerle punto final a su contrato con River y poder comenzar su andadura en un nuevo equipo, que le permita tener la continuidad que no estaba teniendo en el fútbol argentino.