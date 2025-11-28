Juan Guillermo Cuadrado le da 'dolor de cabeza' a su entrenador; no son buenas noticias

Juan Guillermo Cuadrado, quien para esta temporada venía sumando algunos minutos y retomando nivel futbolístico con el Pisa de Italia; ahora es portador de malas noticias, tras lesión que nuevamente lo deja inhabilitado para su entrenador.

Y es que, tras su exitoso paso por la Juventus, es importante recalcar que al colombiano las cosas no se le han dado de la mejor manera, desde el aspecto físico; tanto, que su paso por el Inter de Milan fue opaco debido a las constantes lesiones que lo alejaron por varios partidos durante la temporada.

Varias fueron las pinceladas que ilusionaron a más de un hincha, debido a las lúcidas actuaciones que tuvo en el terreno de juego. Sin embargo, siendo más protagonista por el tiempo que estuvo fuera de las canchas, al final tuvo que emigrar de equipo, una vez se abrió el mercado de verano.

Juan Cuadrado, histórico de la Selección Colombia, en una de sus últimas convocatorias AFP

En busca de más minutos y regularidad, Juan Guillermo Cuadrado firmó con el Pisa de Italia; equipo en el que nuevamente puso su nombre en la órbita local e internacional.



De todas maneras, cuando el ‘cafetero’ más se estaba reencontrando con su nivel; ahora una nueva lesión lo aqueja, dejando muy complicada su presencia para el duelo frente al Inter de Milán, en Serie A.



¿Qué pasó con Juan Guillermo Cuadrado?

Según lo anunció el mismo Pisa a través de un comunicado de prensa, solo hace un par de horas, el futbolista ‘cafetero’ sufrió unos problemas físicos, que lo aquejan de cara al siguiente encuentro por la liga italiana.

Publicidad

“Tras lesionarse durante el último entrenamiento la víspera del partido a domicilio en Reggio Emilia, Juan Cuadrado ya ha comenzado su proceso de recuperación individual. Las pruebas diagnósticas, a las que se sometió el personal médico del Pisa Sporting Club, revelaron una distensión leve en el isquiotibial izquierdo”, sentenció el club, dejando claro el diagnóstico real del oriundo de Necoclí.