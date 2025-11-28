A Jorge Carrascal no el falta apoyo para la final de Copa Libertadores; video se hace viral en redes

Una marea rojinegra de miles de hinchas de Flamengo ha comenzado a inundar las calles de Lima para acompañar a su equipo en la final de la Copa Libertadores que le enfrentará el sábado al Palmeiras, cuyos seguidores son hasta el momento minoría allí.

El Mengao llegó el miércoles a Lima procedente de Río de Janeiro, alentado por una exaltada muchedumbre tanto en el camino al aeropuerto como luego en su llegada al hotel de concentración.

En la conocida como calle de las pizzas, uno los puntos más turísticos de Lima, los aficionados del conjunto carioca aguardan el día de la final entre samba y batucadas.

Niños internados en el hospital pediátrico de Ilha do Governador, en Río de Janeiro, cantando el himno del Flamengo al ver a los hinchas del Flamengo pasar por la calle.



Cientos de fanáticos se congregaron en una fiesta de música, vítores, bufandas y banderas, y en algunos casos, escondidas, pequeñas barbacoas clandestinas para celebrar su afición y un equipo que, aseguraron, se alzará con la victoria.



Movilizados por el afán de ver su equipo "tetracampeón" de la Libertadores, aficionados como Fred, Tarsis y Mateus, de las brasileñas Río de Janeiro y Espírito Santo, celebran desde su llegada, muchos de ellos a primera hora de la mañana, la oportunidad del desenlace.

"Somos hinchas de Flamengo desde chiquititos", asegura Tarsis, que adelanta además una victoria de 2-0 para su equipo, con los goles del mediocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el delantero Bruno Henrique.

Pese a que el Palmeiras llegó primero a la capital peruana, la hinchada del Flamengo opacó rápidamente a sus rivales con una sonora multitud desplegado a lo largo y ancho de la ciudad.

Sin embargo, se dan casos curiosos como el de los hermanos Arthur y Allison, el primero del Flamengo y el segundo, equipación y bandera puesta, de su equipo rival, Palmeiras.

"Llevamos aquí tres días, hemos hecho turismo y hemos visitado Cusco", explican codo con codo, cada uno con su escudo. "Yo creo que el Palmeiras ganará 2-0", sopesa el "porco" apostando como goleadores a los delanteros Vítor Roque y Flaco López.

La invasión brasileña en Lima es oficial.

Ya hay más de 30.000 brasileños aquí.

La proporción de hinchas es 10 del Flamengo, 1 del Palmeiras.

Lima es una LOCURA.

Ya empezó la final de la #Libertadores. #Amstel pic.twitter.com/7fjOlScnsK — José Alberto Molestina E. 🇪🇨 (@jamolestina) November 28, 2025

"Yo pienso diferente", le corta su hermano entre risas. "Esperamos un buen partido el sábado y creo que los goles serán de Bruno Henrique y Arrascaeta", determina.

El encuentro tendrá lugar el próximo sábado en el Estadio Monumental, donde Flamengo ya ganó su segunda Copa Libertadores en 2019 al imponerse al River Plate.