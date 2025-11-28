Hora y TV para la final de Copa Libertadores 2025: Palmeiras vs. Flamengo, con Jorge Carrascal

Palmeiras, de Sao Paulo, y Flamengo, de Río de Janeiro, afrontarán la final de la Copa Libertadores 2025 el sábado 29 de noviembre en la sede neutral de Lima, Perú, donde el escenario de esta definición a partido único será el estadio Monumental de Ate.

Y aunque los bandos enfrentados son de Brasil, la presencia colombiana está asegurada con cartagenero Jorge Carrascal, volante del ‘Fla’ y hombre que últimamente ha tenido destacadas actuaciones con la camiseta ‘rubronegra’.

Se tratará de una contienda sin un claro favorito, a la que cada elenco va en busca de su tercera vuelta olímpica en este certamen si se tiene en cuenta que Palmeiras se impuso en las ediciones de 1999, 2020, y 2021, mientras que Flamengo lo hizo en 1981, 2019 y 2022.

De hecho, el que logre levantar la corona conseguirá ser el primer equipo brasileño con 4 Copas en su palmarés, ingrediente que le da más interés a esta confrontación.



Por ello toma relevancia la única final de Libertadores que este par de clubes han disputado entre sí, en 2021, cuando hubo empate 1-1 en el tiempo reglamentario y triunfo 2-1 de Palmeiras en el alargue. El escenario fue el estadio Centenario, de Montevideo, Uruguay, también bajo la modalidad de partido único.

Ahora, el campeón no solo se quedará con el máximo galardón, también clasificará la Copa Intercontinental de diciembre, en Catar; irá a la Recopa Sudamericana 2026, a la Libertadores 2026 y al Mundial de Clubes 2029.



Hora y TV para la fial de Copa Libertadores: Palmeiras vs. Flamengo

El pitazo inicial sonará el sábado 29 de noviembre a las 4:00 de la tarde, hora colombiana, en el estadio Monumental de Lima, Perú, y las acciones se podrán ver en directo mediante el canal ESPN.

⦁ Datos del partido:

Equipos: Palmeiras (BLA) vs. Flamengo (BRA)

Fecha: sábado 20 de noviembre de 2025

Hora: 4:00 p. m. (de Colombia)

Estadio: Monumental, de Lima (Perú)

TV: ESPN

⦁ Grupo arbitral:

Central: Darío Herrera (ARG)

Línea 1: Cristian Navarro (ARG)

Línea 2: José Miguel Savorani (ARG)

Cuarto juez: Maximiliano Ramírez (ARG)

Quinto juez: Martín Soppi (URU)

VAR: Héctor Paletta (ARG)

AVAR1: Santiago Fernández (URU)

AVAR2: Jorge Ignacio Baliño (URU)

AVAR3: Chrystian Ferreyra (URU)