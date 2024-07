Daniel Muñoz sorprendió a la defensa de Uruguay y, por poco, anota para Colombia

La Selección Colombia y Uruguay se 'sacaron chispas' en las semifinales de la Copa América. Desde que rodó la pelota, lo dieron todo, no negaron ni una gota de sudor y tampoco dejaron espacios. Por eso, cada mínima opción era como encontrar 'oro' y así lo hizo el combinado patrio, por intermedio de Daniel Muñoz. Y es que, por centímetros, no terminó en gol a favor de la 'tricolor'.

Se jugaba el minuto 14, cuando Luis Díaz hizo de las suyas por la banda izquierda. Con mucha habilidad, magia, gambeta, regate y velocidad, se quitó la marca de dos rivales, quienes no supieron cómo frenarlo. Una vez quedó solo, el guajiro levantó la cabeza y envió un hermoso centro a la cabeza de Daniel Muñoz, quien, a pesar de estar referenciado por un rival, saltó y ganó por arriba.

¡CERCA ESTUVO COLOMBIA!



Tras un centro de Díaz, Muñoz intentó abrir la portería de Uruguay con un cabezazo que salió desviado.



Presentado por #DORADOBET pic.twitter.com/tjM4w6nPkr — DSPORTS (@DSports) July 11, 2024

En ese momento, la pelota fue cruzada y el arquero Sergio Rochet quedó completamente quieto. No podía hacer nada y se aferró al milagro para que no se inflaran las redes. Faltaron centímetros para que se gritara el 1-0 parcial a favor de la Selección Colombia, pero no fue y Daniel Muñoz se tomó la cabeza, lamentándose. Eso sí, confirmó, una vez más, que está en un excelente nivel.

Daniel Muñoz, lateral derecho de la Selección Colombia, en partido contra Uruguay, por la Copa América 2024 Getty Images