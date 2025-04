"Dayro Moreno se merece estar en la Selección Colombia, no sé porqué no lo han llamado"

"Hoy al equipo no le dio miedo la altura, corrió de igual a igual con San José, esto para quitar ese mito de la altura para los equipos de nuestro país. El grupo me corrió 90 minutos, con los temas del resultado, tuvimos que remontar el marcador. Así que felicitar a los jugadores míos y a un gran jugador en especial como lo es Dayro Moreno, que tiene que representar a Colombia. Es goleador y se lo merece, una oportunidad en la Selección. No se por qué no lo han llamado, merece estar".

Esa fue la primera y extensa respuesta de Hernán Darío Herrera, entrenador de Once Caldas, después del triunfo 3-2 en la visita a San José, en Bolivia,en un duelo en el que el más destacado fue Moreno , quien se mandó un triplete que lo tiene en boca de todo el mundo.

Para muchos, ese respaldo y buena relación del 'Arriero' Herrera es uno de los puntos clave del excepcional momento deportivo del jugador tolimense, que fecha a fecha viene confirmando que su nivel es alto y que tiene ese arco rival siempre entre ceja y ceja.

Dayro Moreno anotó triplete en la Copa Sudamericana, con Once Caldas. Foto: AFP.

En territorio boliviano, Moreno Galindo se mostró nuevamente atento y presto para aprovechar los errores de los defensas del contrincante y también para definir de la mejor manera, poniendo a festejar a todos en el blanco de Manizales.

Ahora, en las redes sociales y en los medios de nuestro país, solamente se leen yse escuchan elogios para Dayro Moreno, que aumenta sus números y su leyenda.

¿Qué más dijo Hernán Darío 'el Arriero' Herrera tras el triunfo de Once Caldas?

"Pues ganamos 3 a 2, no creo me demoré en los cambios, me empatan sí y después remontamos. Ahora, gocemos el triunfo, eso vale más que todo lo otro", explicó el profesor Herrera.

Hernán Darío 'Arriero' Herrera, entrenador del Once Caldas. Foto: Once Caldas.

El DT del Once le dio un ojo a la situación en la Sudamericana y así dijo que "Fluminense es un gran equipo, lo enfrentamos mano a mano en Manizales, ahora ellos van en ventaja, ahora enfrentamos a Unión Española y a San José en nuestra plaza, con la localía esperamos aprovechar. Vamos a ver qué pasa, para ir al Maracaná con la opción de buscar el primer lugar. Tenemos un buen equipo, no se ha dicho nada".