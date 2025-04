Dayro Moreno ya dejó 'tirado' a Falcao García, como máximo goleador colombiano en la historia

Dayro Moreno sigue intratable, tanto en el fútbol local como en el internacional y, solo semanas después de haber superado como el máximo goleador colombiano en toda la historia, ahora su intención es seguirle sacando distancia al ‘Tigre’, quien sigue lesionado y a la espera de su recuperación en Millonarios FC.

Reflejo del buen momento del atacante tolimense son sus números, que hablan por sí solos, al igual que sus actuaciones, así como la de este martes 22 de abril.

En Copa Sudamericana, visitando al Gualberto Villarroel San José, Dayro volvió a festejar con el Once Caldas, extendiendo más la brecha de goles frente a Falcao . Y es que, con este nuevo triplete, el goleador del ‘blanco blanco’ ya cuenta con 358 goles como profesional; siete más que el atacante ‘embajador’.

Dayro Moreno festejó con Once Caldas en la Copa Sudamericana frente a Unión Española. Foto: AFP

Todo sucedió este martes, en el duelo correspondiente a la tercera jornada del grupo F, en Copa Sudamericana, cuando en el minuto 42 abrió el marcador a favor del conjunto manizaleño.

Publicidad

Tras un centro que no fue fructífero en el área rival, un cabezazo de Jorge Luis Cardona volvió a meter esa pelota en zona ‘venenosa’, donde los defensas rivales durmieron, pensando que ya todo estaba controlado. Justo ahí, Dayro Moreno apareció con un sutil toque, para dejar ‘loco’ al golero, quien nada pudo hacer para evitar el 0-1 a favor de Once Caldas.

Pero eso no fue todo, pues el goleador del 'blanco blanco' nuevamente apareció cuando las 'papas quemaban', pues, después de que los bolivianos igualaron, solo un par de minutos después el tolimense volvió a aparecer con una gran definición individual, que selló su anotación 357 como profesional.

Publicidad

Sin embargo, todavía había 'fiesta' para rato, pues, una vez volvió a igualar el cuadro de San José, nuevamente apareció como un cazador en el campo rival Dayro Moreno, para sellar el tercer gol a su cuenta personal, que significó el 2-3 a favor de los manizaleños.

Lo cierto es que de esta manera, el tolimense no solo se perfila a ser uno de los principales goleadores en la Copa Sudamericana para esta edición, sino que también ‘pinta’ a quedarse con el récord de máximo goleador colombiano en toda la historia; esto, también porque su contrincante directo, que es Falcao, todavía no juega y puede que no lo vuelva a hacer, ya que su retiro es un tema que se ha abordado desde hace un tiempo para acá.

¿Cómo quedó la tabla de goleadores colombianos en la historia?

Dayro Moreno: 358 goles

Falcao García 351 goles

Víctor Aristizábal: 346 goles

Carlos Bacca: 343 goles