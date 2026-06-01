De interés en Selección Colombia; "Portugal es más que Cristiano Ronaldo, tienen muy buen equipo"

La Selección Colombia se prepara para afrontar la fase de grupos del Mundial 2026. Aunque el panorama invita al optimismo, el experimentado director técnico Luis Fernando Suárez, en entrevista con 'Blog Deportivo', de Blu Radio, lanzó una advertencia clara: el talento no bastará, si no se acompaña de una seriedad absoluta.

Para el estratega antioqueño, el camino del seleccionado colombiano exige máxima concentración, analizando a fondo las virtudes y los peligros que representan Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

A primera vista, Uzbekistán podría parecer el rival más accesible del sector, pero Suárez pide no caer en el error de la subestimación. El técnico destaca que el conjunto asiático es un equipo tácticamente disciplinado y sumamente vertical.

¿Los detalles de la Selección de Uzbekistán?

Bloque defensivo sólido: "Es un equipo que espera bien, que recupera la pelota y que produce jugadas", explica Suárez.

"Es un equipo que espera bien, que recupera la pelota y que produce jugadas", explica Suárez. Ataque por las bandas: Su juego exterior es fuerte, buscando constantemente los costados con serias posibilidades de tirar centros peligrosos.

Su juego exterior es fuerte, buscando constantemente los costados con serias posibilidades de tirar centros peligrosos. Transiciones letales: No necesitan posesiones largas para hacer daño. "Busca un contragolpe pero con tres o cuatro pases, con densidad de ataque".

El veredicto de Suárez: "Hay que tener cuidado, Colombia debe ser el favorito, pero jugando muy serio".



Lo que se debe tener en cuenta para enfrentar a Congo

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El segundo rival en el radar es el seleccionado de la República Democrática del Congo. Lejos de responder al clásico estereotipo del fútbol africano basado puramente en el físico, este equipo cuenta con un factor diferencial: la escuela del Viejo Continente.

Influencia internacional: "Es un equipo lleno de jugadores belgas y franceses", resalta el entrenador.

"Es un equipo lleno de jugadores belgas y franceses", resalta el entrenador. Identidad híbrida: Al haberse formado en las exigentes ligas europeas, poseen una condición táctica y técnica superior. "Tienen esa condición que no es tan africana, sino con la influencia que es europea, así que hay que tener cuidado con todo".

Nuevamente, Suárez recalca que el boleto a la siguiente ronda dependerá del respeto al rival: "De nuevo, Colombia puede salir avante en este grupo si es serio".

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Portugal es más que Cristiano Ronaldo

El duelo frente Portugal se perfila como el plato fuerte del grupo. Suárez invita a la Selección Colombia a mantener una mentalidad ganadora, pero aterrizada, advirtiendo que sería un error gravísimo dar por hecha la clasificación antes de medir fuerzas con los lusos.

Sin depender de una sola figura: Si bien los focos suelen posarse sobre Cristiano Ronaldo, el estratega afirma: "Ojo que no es solamente Cristiano Ronaldo, porque es claro que hay un montón de jugadores que la tienen clara".

Si bien los focos suelen posarse sobre Cristiano Ronaldo, el estratega afirma: "Ojo que no es solamente Cristiano Ronaldo, porque es claro que hay un montón de jugadores que la tienen clara". El cerebro del equipo: Suárez no ocultó su admiración por una de las máximas figuras del mediocampo portugués: "Este Bruno Fernandes es un jugador clarísimo, que uno quisiera tener en cualquier equipo del mundo".

Para el técnico colombiano, el potencial de este rival es inmenso, ubicándolo en la primera línea del panorama internacional: "Es favorito al título en el Mundial 2026, siempre se ha dicho".

Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal, en el partido contra Dinamarca, por la Liga de Naciones AFP

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Artículo elaborado con IA Gemini, bajo la supervisión de un periodista de www.golcaracol.com