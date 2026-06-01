La hinchada de la Selección Colombia, 'palpita' duelo contra Costa Rica en Bogotá; "ganaremos"

Este lunes 1 de junio, la Selección Colombia recibirá a Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por un duelo preparatorio, previo a lo que será el Mundial 2026; certamen en el que la ‘tricolor' está instalada en el grupo K, junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Y justamente, con la mira puesta en lo que será este certamen; desde hace unos días, los dirigidos por Néstor Lorenzo están entrenando y poniéndose a punto en la ciudad de Bogotá, antes de emprender vuelo hacia el exterior.

No obstante, antes de despedirse del país, el combinado colombiano tendrá un encuentro muy especial en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde compartirá con miles de hinchas que acompañarán a la Selección Colombia en su duelo frente a Costa Rica; que precisamente significará el adiós del equipo, antes de viajar a Estados Unidos.

Este encuentro está estipulado iniciar a las seis de la tarde y tendrá la transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, en Gol Caracol; la marca oficial que lleva más de veinte años acompañando al equipo colombiano, y ahora, en esta nueva experiencia mundialista, no será la excepción.



¡Ambiente mundialista en Bogotá!

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No solo Barranquilla es la casa de la 'tricolor', pues, durante estos días que ha estado el equipo de Néstor Lorenzo en la capital de nuestro país, la gente bogotana ha hecho sentir a la selección muy bien acompañada; tanto en los entrenamientos, como en la previa del encuentro frente a Costa Rica.

Y en Gol Caracol, a horas de este importante compromiso; hablamos con algunos hinchas que sueñan con ver al combinado 'cafetero' ganando en la noche de este lunes 1 de junio. Incluso, uno de ellos se atrevió a pronosticar el resultado del duelo, enfatizando en que el marcador se va a inclinar con un 5-0 a favor de Colombia.

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También hubo otros que analizaron un partido más parejo, con un 2-1 o 3-1 a favor del combinado de nuestro país; dejando claro que James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez serán los protagonistas de la tarde-noche en El Campín.

Referente al equipo titular con el que podría salir al campo el estratega argentino; todavía es una incógnita si jugadores, por ejemplo como James, estén desde el 'vamos' o sumen algunos minutos ingresando desde el banquillo de suplentes. Lo cierto es que, haciendo uso de los 26 futbolistas convocados, Néstor Lorenzo buscará un importante triunfo, antes de viajar a Estados Unidos.