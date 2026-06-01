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Gol Caracol  / Ganó dos veces el Balón de Oro, sufrió un grave accidente y descubrió que padece dura enfermedad

Ganó dos veces el Balón de Oro, sufrió un grave accidente y descubrió que padece dura enfermedad

Un reconocido jugador que ganó el Balón de Oro en dos ocasiones y de manera consecutiva, reveló el diagnóstico que le dieron luego de ser operado por un accidente automovilístico.

Por: EFE
Actualizado: 1 de jun, 2026
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El Balón de Oro 2025 premiará 13 categorías.
Foto: @@ballondorofficial.

El exfutbolista y exentrenador Kevin Keegan, ganador del Balón de Oro en 1978 y 1979, reveló que tiene cáncer en estado 4, después de que su familia hiciese público en febrero que padecía la enfermedad.

"Tuve un accidente automovilístico y, a través de eso, tuve que someterme a una operación. Mientras me la realizaban, descubrieron que tenía cáncer. He contactado con un medico de primer nivel para luchar con lo que tengo, que es cáncer en etapa cuatro. Él me dijo que con este nuevo tratamiento tenía una gran tasa de éxito. Le pregunté de cuanto era y me dijo 33%... pensé que sería del 80-90", expresó Keegan en un acto que tuvo lugar en el Teatro Tyne y la Ópera en Newcastle.

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Keegan, de 75 años y del que no se ha desvelado que tipo de cáncer sufre, tuvo una amplia trayectoria como jugador, especialmente en el Liverpool, donde llegó a disputar más de 300 partidos y consiguió ganar la Premier League en tres ocasiones y la Copa de Europa en 1977.

Tras su paso por el conjunto de Anfield, recaló en las filas del Hamburgo, con el que obtuvo dos Balones de Oro consecutivos, la Bundesliga y el subcampenato de la Copa de Europa tras perder la final ante el Nottingham Forest, que se disputó en el estadio Santiago Bernabéu.

Kevin Keegan, ganador del Balón de Oro en 1978 y 1979.
Kevin Keegan, ganador del Balón de Oro en 1978 y 1979.
AFP.

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Con la selección inglesa, el delantero jugó un total de 63 partidos y aportó 21 goles, llegando a jugar el Mundial de 1982 celebrado en España, en el que Inglaterra fue eliminada en la segunda fase.

El atacante llegó incluso a ser seleccionador de su país, mientras entrenaba en el Fulham, pero su paso no fue exitoso, al quedar eliminados en la fase de grupos de la Eurocopa del año 2000.

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Uno de los clubes donde tuvo más influencia tanto como jugador y como entrenador, el Newcastle United, quiso mandar todo su apoyo tanto a él como a la familia.

"Kevin Keegan ocupa un lugar único en la historia de la entidad. Su pasión, liderazgo y conexión con el club y la ciudad ha conseguido algunos de los momentos más memorables. Siempre serás bienvenido y esperamos verte de vuelta pronto", expresó el comunicado en sus redes sociales.

Con el Newscastle, Keegan subió al equipo a Primera división y tres años más rozó el título nacional quedando segundo en la temporada 1997, a solo cuatro puntos del Manchester United.

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