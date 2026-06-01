Los convocados de Irán: goleador histórico fue señalado de “traidor” y se quedó sin Mundial 2026

El delantero Sardar Azmoun, tercer máximo goleador histórico de la selección nacional de Irán y con una brillante carrera a nivel de clubes, no figura entre los jugadores convocados para el Mundial de 2026, según la lista publicada este lunes por la federación de este país.

Azmoun (91 internacionalidades y 57 goles) fue duramente criticado por medios estatales en marzo, calificándole incluso de "traidor" después de que en su perfil de Instagram se publicara una foto en la que aparecía junto al primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, país aliado de Estados Unidos y apoyo de Washington en su guerra contra Irán.

El seleccionador Amir Ghalenoei defendió en las últimas semanas que seleccionaría a los jugadores mundialistas por "criterios técnicos", ante las sospechas de que el delantero se quedaría fuera por motivos políticos.

En la lista definitiva sí están Alireza Jahanbaksh y Mehdi Taremi, otros dos futbolistas que en el pasado fueron críticos con el régimen de la República Islámica.



Selección de Irán. AFP.

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Azmoun, de 31 años, que jugó para equipos europeos como Bayer Leverkusen y AS Roma, ya fue criticado en 2022 por su apoyo a los manifestantes durante el amplio movimiento de protesta tras la muerte de Mahsa Amini.

En el Mundial organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, Irán se enfrentará en su primer partido el 15 de junio a Nueva Zelanda en Los Ángeles.

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No obstante, según el embajador iraní en México, los jugadores de la selección nacional aún no han obtenido el visado para viajar a Estados Unidos.

Los iraníes se vieron obligados a trasladar a la ciudad mexicana fronteriza de Tijuana (noroeste) su campamento base, previsto inicialmente en Tucson, en Estados Unidos, en un contexto de gran tensión entre Teherán y Washington por la guerra en Oriente Medio.

Lista de Irán para el Mundial 2026

Arqueros: Alireza Beiranvand, Payam Niazmand, Hossein Hosseini

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Defensas: Ehsan Hajsafi, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Danial Eiri, Ramin Rezaïan, Saleh Hardani

Centrocampistas: Saman Ghoddos, Saïd Ezatolahi, Mohammad Ghorbani, Rouzbeh Cheshmi, Amirmohammad Razzaghinia, Mohammad Mohebi, Mehdi Torabi, Mehdi Ghayedi, Alireza Jahanbakhsh, Aria Yousefi

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Delanteros: Mehdi Taremi, Amirhossein Hosseinzadeh, Ali Alipour, Shahriyar Moghanlou, Dennis Eckert (Dennis Dargahi).