De Néstor Lorenzo para Daniel Muñoz: “Sin él no estaríamos en la final de Copa América”

La Selección Colombia tendrá una dura baja para la final de la Copa América 2024 contra Argentina y es nada más y nada menos que el lateral Daniel Muñoz, quien fue expulsado este miércoles en la semifinal contra Uruguay.

A pesar de la sensible pérdida de su presencia en la cancha, ya que viene siendo uno de los mejores en el certamen internacional, el antioqueño contó con el respaldo del técnico Néstor Lorenzo.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo de la expulsión de Daniel Muñoz en Copa América?

“En cuanto a ‘Dani’ está caído, es un león y lo traicionó la emocionalidad. Le dije que sin él, no estaríamos aquí, así que arriba la frente”, fueron las palabras del técnico argentino de la Selección Colombia al lateral derecho y que contó en rueda de prensa.

Daniel Muñoz se fue expulsado luego de un codazo a Manuel Ugarte, que lo llevó a ver la segunda tarjeta amarilla y a continuación la roja, todo esto a instantes de terminar el primer tiempo del duelo entre Colombia y Uruguay.

El lateral derecho del Crsytal Palace ha sido fundamental en la Copa América 2024 con goles, con su velocidad y seguridad por la banda, pero también con el temple que lo caracteriza en la cancha.

Daniel Muñoz se fue expulsado por doble amarilla en Colombia vs. Uruguay, por Copa América. CHANDAN KHANNA/AFP

En otro tema en rueda de prensa, el técnico Néstor Lorenzo defendió a Mateus Uribe, quien tuvo una chance clara de marcar gol en los minutos finales del duelo frente a Uruguay, pero entre el arquero Sergio Rochet y el travesaño le negaron la posibilidad.

“Hablé con él, está bien, de Mateus una de las características que tiene es que sabe leer cuando llegar al área, ojalá la hubiera metido, pero tiene que estar con la frente en alto, porque ayudó al equipo cuando más lo necesitó”, resaltó el DT sobre el experimentado mediocampista.

Acá más declaraciones de Néstor Lorenzo en rueda de prensa:

*El apoyo fundamental de los hinchas de Colombia

"Simplemente agradecerles el apoyo, eso no sería posible sin la energía que recibimos cada día, hay un grupo que se merece eso, más allá de todas las circunstancias, de darle al pueblo colombiano una alegría".

*¿Cómo será para Néstor Lorenzo jugar contra su país?

"Es bueno tener el apoyo, de mi parte, no lo experimenté, no se cómo se siente, simplemente tengo mi círculo cercano que ya estaban vaticinando y diciendo por lo que puede llegar a pasar, hay mucha gente argentina que está pegada a nosotros; vamos a ver, va a ser muy lindo. Voy a estar con jugadores que conozco y he admirado mucho".