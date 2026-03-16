Durísimas palabras sobre Jhon Durán de parte de directivo de la FCF; se aleja del Mundial 2026

La Selección Colombia está cerca de dar la convocatoria para los partidos preparatorios contra Croacia (26 de marzo) y Francia (29 de marzo), a la espera de si habrá alguna sorpresa del técnico argentino Néstor Lorenzo, y también con la expectativa de si llamará al joven delantero Jhon Durán, quien ya marcó su primer gol con el Zenit, de Rusia, pero desde hace varios meses no ha sido citado a la 'tricolor', en medio de algunas lesiones y sus constantes cambios de equipo.

Y sobre la actualidad del atacante antioqueño hubo una información en el programa 'Jugada Maestra' de 'Ditu', en la que nuestro director general de Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet, contó sobre una charla que tuvo con un dirigente de la FCF.



Así ven a Jhon Durán para la Selección Colombia

Hernández Bonnet contó que en su diálogo con Álvaro González Alzate le preguntó si el goleador del Zenit sería tenido en cuenta para el Mundial 2026, a lo que recibió un contundente "muy mal muchacho", en especial por las recientes polémicas en las que se ha visto involucrado, a pesar de desmintir que hubo algún conflicto en la interna de la 'tricolor' cuando fue sustituido en el entretiempo del duelo contra Perú, en el Metropolitano de Barranquilla, y horas después saliendo de la concentración por una lesión.

Nuestro director general de Gol Caracol opinó que "ese es el concepto en el que tienen a Durán al interior de la FCF, y creo que no es ajeno tampoco Ramón Jesurún, tampoco Carlos Mario Zuluaga. Hoy no está en el llavero de nadie por estos lados, el nombre de él no funciona en la sede de la FCF".

Jhon Durán en uno de los partidos de la Selección Colombia. AFP

Cabe recordar que la última vez que Jhon Durán jugó con la Selección Colombia fue el 6 de junio de 2025, en el empate 0-0 frente a Perú en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Desde ese momento ya son siete los encuentros en los que ha estado ausente con el combinado patrio. Tres de ellos por Eliminatorias Sudamericanas (Argentina, Bolivia y Venezuela), y cuatro duelos de fogueo (Canadá, México, Australia y Nueva Zelanda).



Desde aquella fecha el joven delantero de nuestro país ha pasado por tres equipos: Al Nassr (Arabia Saudita), Fenerbahce (Turquía), y actualmente en el Zenit de San Petersburgo (Rusia), por lo que entre algunas lesiones y sus cambios de club no ha tenido mucha regularidad, lo que lo ha tenido alejado de la 'tricolor'.