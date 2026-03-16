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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Durísimas palabras sobre Jhon Durán de parte de directivo de la FCF; se aleja del Mundial 2026

Durísimas palabras sobre Jhon Durán de parte de directivo de la FCF; se aleja del Mundial 2026

El joven delantero Jhon Durán sigue generando noticias relacionadas a la Selección Colombia y a su actualidad a nivel internacional, y ahora hay una versión sobre su posible presencia en el Mundial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Jhon Durán en duelo con Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas.
Jhon Durán en duelo con Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas.
Foto: Getty Images.

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