Luis Díaz compartirá vestuario con la "perla del Mundial 2026"; Bayern Munich lo fichó

En el desarrollo del Mundial 2026, los diferentes clubs del mundo tienen la la apuesta en jugadores revelación del torneo para fortalecer sus plantillas de cara a la próxima temporada, y uno de esos en sorprender fue el Bayern Múnich donde milita 'Lucho' Díaz.

El club alemán que viene de conquistar la Bundesliga y la Supercopa de Alemania, y quiere seguir apoderándose del fútbol de su país la siguiente temporada, tras quedar a muy poco de lograr el título europeo como lo es la Champions League, también un objetivo primordial para el 2026/27.

Fabrizio Romano, periodista experto en fichajes dio a conocer por medio de su redes sociales que el club 'bávaro' escribió: "ÚLTIMA HORA: Ismael Saibari al FC Bayern, ¡AQUÍ VAMOS! Acuerdo cerrado Exactamente dos semanas después de la exclusiva sobre las negociaciones del Bayern para este movimiento sorpresa, Saibari se une a los campeones alemanes. €55m de traspaso al PSV Eindhoven, reconocimientos médicos en EE.UU. y luego oficial. Todo listo".



Saibari fue el mismo jugador que le marcó gol a Brasil en el Mundial en la igualdad 1-1 frente a Marruecos, y que no es sorpresa, pues también tuvo una esplendida temporada en el PSV Eindhoven de la Eredivisie de la Bundesliga.

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🚨 BREAKING: Ismael Saibari to FC Bayern, HERE WE GO! Deal sealed 🔴⚪️🇲🇦



Exactly two weeks after exclusive story on Bayern in talks for surprise move, Saibari joins the German champions.



€55m fee to PSV Eindhoven, medical in USA and then official. All done. ✅ pic.twitter.com/NzuFsBCApZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026

Fichajazo del Bayern Múnich

Desde hace un buen tiempo, los 'bávaros' tenían sus ojos puestos en el marroquí, gracias a su versatilidad le permite moverse con destreza por todo el frente de ataque, haciéndolo un jugador diferente y con un olfato goleador pese a no ser delantero.

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En la última temporada fue una de las mejores en su carrera, fue una de las revelaciones de la Bundesliga con PSV tras marcar 19 goles y repartir nueve asistencias en 37 partidos jugados, y desde su llegada acumula 42 tantos y 29 pases gol en 142 presentaciones.

Con su llegada al Bayern Múnich, se tienen muchas expectativas para hacer un frente de ataque mucho más poderoso junto a figuras como el goleador Harry Kane y el desequilibrio de Luis Díaz y Michael Olise, donde este tridente terminó la temporada como el más goleador de todo Europa y entrando en la lista de los tridentes con más goles en la historia del fútbol.

Por ahora, se concentrará con su selección marroquí en el Mundial, donde enfrenarán a Escocia y Haití en los juegos que le restan del Grupo C.