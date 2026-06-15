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Gol Caracol  / Luis Díaz compartirá vestuario con la "perla del Mundial 2026"; Bayern Munich lo fichó

Luis Díaz compartirá vestuario con la "perla del Mundial 2026"; Bayern Munich lo fichó

Bayern Múnich se adelantó a los demás clubes y fichó a una de las revelaciones del Mundial para unirlo a Luis Díaz, en una apuesta que promete dar que hablar.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su asistencia contra Colonia por la Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su asistencia contra Colonia por la Bundesliga
Getty Images

En el desarrollo del Mundial 2026, los diferentes clubs del mundo tienen la la apuesta en jugadores revelación del torneo para fortalecer sus plantillas de cara a la próxima temporada, y uno de esos en sorprender fue el Bayern Múnich donde milita 'Lucho' Díaz.

El club alemán que viene de conquistar la Bundesliga y la Supercopa de Alemania, y quiere seguir apoderándose del fútbol de su país la siguiente temporada, tras quedar a muy poco de lograr el título europeo como lo es la Champions League, también un objetivo primordial para el 2026/27.

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Fabrizio Romano, periodista experto en fichajes dio a conocer por medio de su redes sociales que el club 'bávaro' escribió: "ÚLTIMA HORA: Ismael Saibari al FC Bayern, ¡AQUÍ VAMOS! Acuerdo cerrado Exactamente dos semanas después de la exclusiva sobre las negociaciones del Bayern para este movimiento sorpresa, Saibari se une a los campeones alemanes. €55m de traspaso al PSV Eindhoven, reconocimientos médicos en EE.UU. y luego oficial. Todo listo".

Saibari fue el mismo jugador que le marcó gol a Brasil en el Mundial en la igualdad 1-1 frente a Marruecos, y que no es sorpresa, pues también tuvo una esplendida temporada en el PSV Eindhoven de la Eredivisie de la Bundesliga.

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Fichajazo del Bayern Múnich

Desde hace un buen tiempo, los 'bávaros' tenían sus ojos puestos en el marroquí, gracias a su versatilidad le permite moverse con destreza por todo el frente de ataque, haciéndolo un jugador diferente y con un olfato goleador pese a no ser delantero.

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En la última temporada fue una de las mejores en su carrera, fue una de las revelaciones de la Bundesliga con PSV tras marcar 19 goles y repartir nueve asistencias en 37 partidos jugados, y desde su llegada acumula 42 tantos y 29 pases gol en 142 presentaciones.

Con su llegada al Bayern Múnich, se tienen muchas expectativas para hacer un frente de ataque mucho más poderoso junto a figuras como el goleador Harry Kane y el desequilibrio de Luis Díaz y Michael Olise, donde este tridente terminó la temporada como el más goleador de todo Europa y entrando en la lista de los tridentes con más goles en la historia del fútbol.

Por ahora, se concentrará con su selección marroquí en el Mundial, donde enfrenarán a Escocia y Haití en los juegos que le restan del Grupo C.

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