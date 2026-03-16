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Gol Caracol  / Selección Colombia  / No descarten a Falcao García con Colombia en el Mundial 2026; directivo de la FCF tiene una idea

No descarten a Falcao García con Colombia en el Mundial 2026; directivo de la FCF tiene una idea

En el programa 'Jugada Mestra', de 'Ditu', Javier Hernández Bonnet informó sobre un proyecto que tendrían con Falcao García, de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Falcao García en el partido de despedida de Mario Alberto Yepes.
Falcao García en el partido de despedida de Mario Alberto Yepes.
AFP

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