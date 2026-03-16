No descarten a Falcao García con Colombia en el Mundial 2026; directivo de la FCF tiene una idea

Pasan los días y se acerca el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que contará con la presencia de la Selección Colombia, que orienta Néstor Lorenzo y que quedó encuadrada en el grupo K junto a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre Congo, Nueva Caledonia o Jamaica. Tanto los hinchas, la prensa especializada y hasta los opinadores de nuestro país han hecho previsiones con respecto a los jugadores que deberían estar en la nómina y en ese sentido hace unos días se puso a rodar el nombre de Falcao García, de Millonarios, como un posible convocado.

Este lunes, en el programa 'Jugada maestra', de 'Ditu', nuestro director general Javier Hernández Bonnet entregó noticias relacionadas con el histórico goleador y esa posibilidad mundialista.

"Arranco con la última noticia: Falcao, a la Selección del Mundial 2026. La bomba es simple, me imagino que se van a ahorrar la plata de un dirigente. Álvaro González, presidente de la Difútbol, me lo contó, al frente de Esteban Jaramillo, con quien le preguntamos si han evaluado esa opción de Falcao. Hubo dos preguntas. La primera fue sobre si han evaluado que Falcao vaya al Mundial. Él, en su estilo contundente, dijo que como futbolista, no. A eso, agregó que sí han pensado en el Comité Ejecutivo que vaya haciendo parte de la delegación colombiana como una figura. Así como lo hizo Argentina con (Sergio) Agüero. Que (Falcao) acompañe y ayude a liderar al grupo, que necesita de esos espejos", explicó Hernández Bonnet, en el inicio de espacio periodístico.

Radamel Falcao García, delantero, en un partido preparatorio de la Selección Colombia AFP

Sobre el mismo tema, agregó que "la propuesta de Difútbol es que Falcao vaya al Mundial 2026, pero como acompañante. Ya el cuerpo técnico decide si lo quiere como ayudante en el terreno de juego o simplemente como 'canciller' o relacionista. Es una propuesta de parte de un grupo, el homenaje es llevarlo y que haga parte de la delegación. Me resisto a creer que Lorenzo diga que no, al contrario; más bien le ayudaría la llegada de este tipo de personajes".



Cabe recordar que, Álvaro González Alzate es el presidente de la Difútbol y actual vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

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De esa forma, se abre una puerta para que Falcao García haga parte del seleccionado colombiano, en la máxima cita orbital organizada por la FIFA, que comenzará el 11 de junio y que terminará el 19 de julio.