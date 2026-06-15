La inédita razón por la que Cristiano Ronaldo y Portugal usan una pulsera; "decidimos usarla todos"

Los jugadores de la selección de Portugal y Cristiano Ronaldo rinden homenaje en el Mundial de 2026 a su fallecido compañero Diogo Jota con una pulsera con el nombre del delantero que les ha regalado el primer ministro del país, Luís Montenegro.

La pulsera luce los colores verde y rojo de la bandera portuguesa, el símbolo de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y los nombres de todos los convocados por el seleccionador, el español Roberto Martínez, por un lado, mientras que por el otro se encuentra el de Jota.

"Es algo que todos llevamos", reveló este fin de semana Vitinha en una rueda de prensa en Miami (EE. UU.).

Según el centrocampista del París Saint-Germain, las pulseras fueron un regalo del primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, quien se aseguró de que cumplieran con las normas para poder usarlas en el terreno de juego.



"Nos dejó a nosotros decidir si queríamos usarla y de qué manera. La recibimos con mucho cariño y decidimos usarla todos", contó Vitinha.

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Diogo Jota, exdelantero del Liverpool, falleció el pasado mes de julio a los 28 años en un accidente de tráfico en Zamora (España) junto a su hermano, el también futbolista André Silva.

Diogo Jota con Portugal - Foto: AFP

Su recuerdo ha estado muy presente en Portugal de cara a este Mundial y el presidente del país, António José Seguro, pidió a la selección que ganara el torneo en memoria de su antiguo compañero.

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"Jueguen unos por otros, trabajen unos por otros. Jueguen y trabajen también en memoria de nuestro Diogo Jota", señaló en un acto el pasado día 8.

Martínez, por su parte, siempre recuerda a Jota en sus convocatorias y, al anunciar la lista para el Mundial, señaló que esta contaría con "27+1", en alusión a su exjugador.

"El espíritu, la fuerza, el ejemplo de Diogo Jota es el +1 y será el +1 para siempre", declaró el técnico español en rueda de prensa el pasado mes de mayo.

"Es nuestra fuerza, nuestra alegría. (...) Perder a Diogo fue un momento inolvidable y muy difícil, pero al día siguiente todos teníamos la responsabilidad de luchar por el sueño de Diogo".