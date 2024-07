"El Brasil de hoy en día ya no es el mismo de antes; la Selección Colombia está por encima"

Este martes la Selección Colombia tendrá una prueba de ‘oro’ frente a Brasil, por Copa América, en el duelo correspondiente a la tercera jornada del grupo D. Y, previo a lo que será este compromiso, un exjugador de la ‘tricolor’ habló en exclusiva con Gol Caracol.

Se trata de Agustín Julio, quien vistió los colores del cuadro ‘cafetero’ por varios años, tanto, que en 2007 llegó a enfrentar a la Brasil de Ronaldinho, Kaká y ‘compañía’. Desde su concepto, considera que los tiempos han cambiado y esta Colombia hoy por hoy es diferente.

“Del Brasil que yo enfrenté en 2007 al de hoy, hay muchas diferencias, pero más que Brasil, sobre todo en Colombia, por la experiencia y calidad de jugadores. Es que este Brasil, hoy en día me atrevería a decir, sin demeritarlos, que Colombia está por encima de ellos. La historia no falla, los momentos son otros y ahora no tenemos nada que envidiarles”, indicó de entrada el reconocido golero, que tuvo paso por equipos como Tolima y Santa Fe.

Sumado a eso, Agustín Julio hizo una síntesis de la ‘canarinha’ en su tiempo y la de ahora, dejando claro que la brocha que había con la ‘tricolor’ ya es cosa del pasado: “Me enfoco más en Colombia porque sé qué es lo que tenemos y ellos están visualizando que el daño lo pueden hacer en cualquier momento del partido. El Brasil de antes siempre mostraba jugadores, individualmente hablando, que marcaban mucha diferencia porque en la actualidad Colombia también tiene jugadores que te marcan mucha diferencia. El Brasil de hoy en día ya no es el mismo y nosotros debemos sacarle el mayor provecho y ventaja a eso”.

Agustín Julio, exguardameta de la Selección Colombia. Foto: AFP.

*Otras declaraciones de Agustín Julio…

Camilo Vargas…

“Desde que jugó en Santa Fe, en las divisiones inferiores, Camilo Vargas es un excelente suplente, y en ese sentido, nosotros sabemos que le tocó esperar y gracias a Dios ahora está aprovechando la oportunidad en la Selección Colombia. David Ospina es un arquero al que no hay que demeritar todo lo que ha hecho por la selección en estos diez años, pero Dios no falla y ahora Camilo Vargas es el titular, pero esto lo obliga más a subir su nivel”.

El Brasil de hoy

“Creería que hay que mantener la regularidad y ritmo de juego. Tengo entendido que a Néstor Lorenzo le gusta la intensidad y Colombia lo ha mostrado durante todos los partidos. Hay que tener mucha concentración todo el tiempo que dura el partido, pero pienso que lo que ha mostrado es equipo es que en línea por línea tiene jugadores de experiencia, tiene variantes dentro del campo y me atrevo a decir que Colombia es la selección más equilibrada del grupo”.