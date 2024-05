El jugador histórico que sería sorpresa en la Selección Colombia, para la Copa América

Falta poco más de un mes para que comiencen las emociones de la Copa América 2024 y entre los hinchas de la Selección Colombia hay mucha expectativa sobre la convocatoria que hará el técnico Néstor Lorenzo.

Por eso, este jueves, el periodista Fabio Poveda, de ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, dio una información que causó revuelo, con respecto a un histórico del combinado patrio que estaría en la lista definitiva para disputar el certamen internacional.

El comunicador había preguntado por el nombre de Miguel Ángel Borja, goleador de River Plate, en la lista de buena fe, y le confirmaron que sí estaba incluido, pero luego vino la sorpresa en las revelaciones en la fuente que tiene.

“A mí me confirman que Miguel Ángel Borja está en la lista de 50 jugadores, el tema que me acaba de llamar la atención mucho es que preguntando por Borja si estaba en esa lista y si puede ser convocado; me dan un nombre que tiene Néstor Lorenzo. Y ojo, me dicen que lo tendría en la nómina de 23 jugadores”, afirmó de entrada.

Publicidad

Seguido a eso, Fabio Poveda contó en exclusiva que “me sorprendió porque no sé, no lo veía en ninguna de estas conversaciones. Me dicen que no lo descarte y se llama Juan Guillermo Cuadrado. Ustedes saben que no estaba bien, estaba regresando”.

Juan Guillermo Cuadrado, jugador de la Selección Colombia Getty Images

Eso sí, el periodista de ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, concluyó diciendo que le parecería lógico con el manejo que le viene dando el técnico argentino Néstor Lorenzo a las convocatorias de la Selección Colombia, respecto a algunos jugadores referentes y de experiencia.

Publicidad

“Pero esto es coherente con lo que ha hecho Néstor Lorenzo, con los jugadores de trayectoria, lo ha hecho con David Ospina, con James Rodríguez, de llamarlos así no estén jugando”, finalizó.

Lo cierto es que Juan Guillermo Cuadrado viene sumando hasta ahora algunos minutos con el Inter de Milán, ya que estuvo alejado de las canchas por una lesión. El pasado 4 de mayo fue el regreso oficial del colombiano a las canchas, entrando desde el banquillo de suplentes en la derrota 1-0 con Sassuolo. En el más reciente duelo también tuvo acción y en las últimas dos fechas de la Serie A se espera que también sea tenido en cuenta, ya que su equipo ya se coronó campeón del Calcio.

Ahora, con la ampliación de cupos para cada selección en la Copa América, tras confirmarse que pasarán de 23 a 26 jugadores que podrán citar los técnicos, habrá que esperar si al final el DT Néstor Lorenzo lo incluye en la lista definitiva para buscar el título en el certamen internacional, que la 'tricolor' no consigue desde el 2001, la única hasta el momento.