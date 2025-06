Millonarios y la no convocatoria de Álvaro Montero a Selección Colombia; "es absurdo"

‘Picantes’ declaraciones llegan desde el entorno ‘embajador’ en las últimas horas. Y es que, en el desarrollo de un evento de la nueva marca publicitaria de Millonarios, el presidente Enrique Camacho atendió a los medios de comunicación, refiriéndose a uno de los temas de momento, que han causado gran repercusión en la actualidad.

Se trata de la no convocatoria de Álvaro Montero a la Selección Colombia; hecho que generó hasta críticas a la institución azul, quien fue cuestionada y discriminada por, supuestamente, no permitir que integren al arquero al grupo liderado por Néstor Lorenzo.

Todo esto, pensando en que Montero estuviera con todo el equipo ‘embajador’ de cara a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, así como sucedió en la más reciente jornada, donde Álvaro fue titular frente a Independiente Santa Fe.

De todas maneras, Enrique Camacho no solo desmintió esta versión, sino que también consideró de absurdas estas acusaciones, ya que los futbolistas de Millonarios siempre estarán a disposición del combinado ‘tricolor’: “

Álvaro Montero, arquero de Millonarios y de la Selección Colombia. Colprensa

Publicidad

“Es totalmente absurdo (los rumores). No es política nuestra hacer algún tipo de presiones y mucho menos a la Federación Colombiana de Fútbol. Nosotros protegemos a nuestros jugadores y les damos la libertad para que tengan las oportunidades que les ofrezca el mercado y la oportunidad de ir a la Selección Colombia es una cosa muy grata para un equipo e importante para los jugadores”, citó el presidente de la institución azul, enfatizando en que por parte de los ‘embajadores’ nunca hay presiones y demás cosas de ese tipo.

Para concluir el tema, Camacho enfatizó en su posición, dejando claro que, si Montero no fue convocado, es ya una decisión técnica de Lorenzo: “Si lo llaman o no lo llaman, no es una decisión sobre la cual tengamos ningún tipo de injerencia, ni nos interesa hacer cualquier tipo de presión”.