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En Portugal no miran por 'debajo del hombro' a la Selección Colombia; "es muy respetada"

Este martes, Roberto Martínez se refirió a la 'tricolor' y lo que será su enfrentamiento por el Mundial 2026, dejando claro que esta Colombia genera respeto y hasta más.

Por: EFE
Actualizado: 19 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Selección Colombia

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, afirmó este martes que Colombia, su rival en el grupo K del Mundial 2026, es una selección "muy respetada", pero señaló que por ahora está enfocado en el primer encuentro, que será contra la República Democrática del Congo.

En una rueda de prensa en el complejo Ciudad del Fútbol en Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa, Martínez no quiso opinar por ahora sobre el partido contra el combinado 'cafetero' y habló de los peligros que representan los demás rivales del grupo, el Congo y Uzbekistán.

"Respetamos mucho el partido de Congo y el de Uzbekistán, y después veremos si el tercer partido es un partido donde podríamos estar muy acertados frente a una selección muy respetada", dijo el técnico español.

Martínez destacó "el talento individual" de la selección africana, y advirtió de que "los equipos que llegan al Mundial por primera vez tienen un factor que no se puede medir, no se puede controlar. Esa ilusión, ese sueño de los jugadores de llegar".

"En un Mundial no hay ni posiciones en el 'ranking' ni historias de hacerse favorito o no. Nuestro partido más importante ahora en el Mundial es el primero", subrayó.

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Portugal comenzará el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, enfrentándose a la República Democrática del Congo el 17 de junio en la ciudad estadounidense de Houston, en Texas.

Posteriormente se enfrentará a Uzbekistán, también en Houston, y cerrará la fase de grupos el 28 contra Colombia, en Miami, Florida (EE. UU.).

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