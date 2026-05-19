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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Millonarios y otro jugador que se marcha; rumbo al fútbol de Europa

Millonarios y otro jugador que se marcha; rumbo al fútbol de Europa

El cuadro 'embajador' empezó a desarmarse de cara al segundo semestre y ahora, una de sus jóvenes promesas, dará el salto al 'viejo continente'.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 19 de may, 2026
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Reveladoras noticias llegan a la interna de Millonarios, pensando en lo que será el segundo semestre del año en materia deportiva. Y es que, a pesar de estar todavía en competencia por torneo internacional, los ‘embajadores’ ya le dieron salida a una de las figuras en la línea del ataque, dirigido por Fabián Bustos.

Se trata de Beckham David Castro, quien ya viajó a territorio europeo para finiquitar los últimos detalles y firmar su contrato como profesional con el FC Lugano; cuadro de la primera división de Suiza.

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Incluso; es importante aclarar que el futbolista colombiano llegaría para jugar la Conference League en la próxima temporada, siempre y cuando su entrenador lo considere. No obstante, esta experiencia sería muy importante para la carrera de este joven, que hasta ahora da su primer ‘salto’ al fútbol internacional.

Pero no todo son buenas noticias, pues, al otro lado del ‘charco’; Millonarios deberá empezar a buscar a un futbolista con similares características que Beckham, de cara a lo que será el segundo semestre de este año. Esto, teniendo en cuenta que el extremo de 22 años era uno de los que frecuentemente sumaba minutos en el equipo ‘embajador’, sea de titular o suplente.

¿Cómo le fue a Beckham Castro en Millonarios?

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Según lo destacan las estadísticas de ‘Transfermarkt’; el joven extremo completo un total de 104 compromisos, anotando 21 anotaciones y 9 asistencias.

Y es que, desde el debut con los azules; Beckham ha demostrado un importante nivel, que lo había convertido en uno de los principales prospectos a futuro.

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No obstante, debido a la falta de gol y bajón futbolística, el atacante tuvo un fugaz paso por La Equidad (ahora conocida como Internacional de Bogotá), donde nuevamente volvió a figurar.

Ahora, tras varios partidos en su regreso a Millonarios; el colombiano ha llamado la atención en el FC Lugano, cuadro que podría significar la primera experiencia internacional, a sus 22 años.

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