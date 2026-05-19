¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 10?

La nueva semana de Giro de Italia empezó de gran mejor manera para Egan Bernal. Después de un merecido día de descanso, la acción regresó este martes 19 de mayo con una contrarreloj, que contó con 42 kilómetros en total de recorrido, entre Viareggio y Massa. Dicha modalidad nunca se le ha dado bien a la mayoría de 'escarabajos', salvo contados casos, y 'el joven maravilla' no es la excepción. Sin embargo, demostró que va con todo y tiene con qué.

En el marco de la etapa 10, el objetivo del líder del Netcompany INEOS no era buscar la victoria ni ser top 10, sino buscar la manera de perder el menor tiempo como fuera posible. Razón por la que darlo todo y no negar ni una gota de sudor era clave para mantenerse en la pelea de la clasificación general, ya que era inevitable que hombres como Jonas Vingegaard, carta fuerte del Visma Lease a Bike y candidato a ser campeón, no le sacara amplias diferencias.

Finalmente, el ganador de la 'crono' fue Filippo Ganna (Netcompany INEOS), uno de los mejores en esta prueba, demostrando por qué era el firme favorito a lograr el triunfo. Un tiempo de 45 minutos y 53 segundos, 'rompiendo' los relojes y bajando los 46:00, algo que parecía imposible, fue suficiente para sentarse en la silla caliente, subirse a lo más alto y terminar celebrando incluso con anticipación, pues fue de los primeros en salir a rodar, pero nadie lo destronó.

Ahora, respecto a Egan Bernal, cruzó la meta de 23 con un registro de 49' 40'', a 3' 47'' del italiano, que es su compañero de equipo. No obstante, las miradas del nacido en Zipaquirá estaban en corredores de la talla de Vingegaard, Felix Gall, Jai Hindley, Christian Scaroni, Ben O'Connor, entre otros que se perfilan para hacerse con la 'maglia rosa', el próximo domingo 31 de mayo, que es cuando se bajará el telón del Giro de Italia 2026, que es la edición 109 de esta grande.



Así las cosas, el colombiano quedó en el puesto 13, a 5' 39'' de Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), primero en la clasificación general de la 'corsa rosa'. Atrás quedó ese sufrimiento para el 'escarabajo', que espera recuperar terreno en las jornadas de montaña. Por ahora, lo más cercano es la etapa 11, a disputarse este miércoles 20 de mayo, que presenta 195 kilómetros de recorrido, con dos puertos de tercera y uno de segunda de categoría, entre Porcari (Paper District) y Chiavari.