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Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 11

Este miércoles 20 de mayo, la undécima jornada del Giro de Italia 2026 contará con 195 kilómetros, dos puertos de tercera y uno de segunda, entre Porcari y Chiavari.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 19 de may, 2026
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Egan Bernal, ciclista del Netcompany INEOS, es el mejor colombiano en el Giro de Italia 2026

El Giro de Italia 2026 está entrando en su recta definitiva. De las 21 etapas, ya se han disputado 10 y, ahora, será momento de la undécima. Este miércoles 20 de mayo, el pelotón, que disfrutó de un merecido día de descanso, el pasado lunes, y afrontó una contrarreloj individual, el martes, deberá enfrentarse a la montaña. Entre Porcari (Paper District) y Chiavari, el perfil y altimetría presenta 195 kilómetros de recorrido, dos puertos de tercera y uno de segunda categoría.

Razón por la que no se descartan movimientos del grupo de favoritos o que la fuga corone. Eso sí, tampoco se puede dejar de lado la posibilidad de que si uno que otro embalador supera los ascensos, disputen el remate a pura potencia y velocidad en busca de llevarse la victoria. Lo cierto es que, como ha sucedido en lo que va de la 'corsa rosa', las emociones no faltarán.

Afonso Eulálio, portador de la 'maglia rosa' como líder de la clasificación general del Giro de Italia 2026
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"Mi Giro de Italia se ha terminado; nunca me imaginé estar acá, no sé qué puedo hacer"

Vea la etapa 11 del Giro de Italia 2026, EN VIVO, el miércoles 20 de mayo desde las 6:30 de la mañana (hora de Colombia) por la señal HD2 de Caracol Televisión. Sin embargo, no es la única alternativa que tiene, ya que, también desde las 6:30 a.m., podrá seguirla, ONLINE, a través del portal web de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y, por último, en la plataforma de Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).

Hora y dónde ver la etapa 11 del Giro de Italia 2026

Fecha: miércoles 20 de mayo.
Hora: 6:30 a.m. (hora Colombia).
Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión, portal de Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).

Perfil, altimetría y recorrido de la etapa 11 del Giro de Italia 2026

Recorrido, perfil y altimetría de la etapa 10 del Giro de Italia 2026

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Así va la clasificación general del Giro de Italia 2026: etapa 10

1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 39h 40' 34''

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2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 27''

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 1' 57''

4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 24''

5. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 2' 48''

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6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 06''

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 3' 28''

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8. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 3' 34''

9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 36''

10. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 4' 16''

11. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 4' 45''

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12. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) - a 5' 27''

13. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 5' 39''

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Egan Bernal, ciclista colombiano y líder del Netcompany INEOS, en la contrarreloj del Giro de Italia 2026
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