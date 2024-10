“En Selección Colombia me siguen acusando de haber hecho cajón, en el 6-1 con Ecuador”

En las pasadas Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, certamen al que no logró clasificar la Selección Colombia , se dio una dura y recordada derrota a manos de Ecuador, al caer 6-1 en Quito, algo que llevó a que algunos jugadores que integraban esa ‘tricolor’, fueran señalados por esa goleada sufrida.

Uno de ellos fue Luis Fernando Muriel, a quien en su momento lo tildaron como uno de los responsables de ‘hacerle cajón’ al técnico portugués Carlos Queiroz, quien tras ese abultado resultado salió del combinado nacional.

Por eso, frente a ese recordado partido, el nacido en Santo Tomás se ‘desahogó’ y habló sin filtro de las acusaciones en su contra.

“Lo sufrimos bastante, cantidad de cosas, muchas ocasiones hubo cosas que nada tenían que ver. Me siguen acusando de haber hecho cajón, en la Selección Colombia tenía menos peso..que no joda. Me acusaron en su momento cuando perdimos en Ecuador”, dijo de entrada Luis Fernando Muriel, en entrevista con ‘Habla Deportes’.

Y con lo que pasó con él, el atlanticense hizo un llamado a los hinchas de la ‘tricolor’, para que no critiquen a Jhon Córdoba, quien viene de unas regulares presentaciones en Eliminatorias Sudamericanas, pero sin olvidar que fue una de las figuras en la Copa América 2024, en Estados Unidos.

“Por ejemplo en esta doble fecha con Jhon Córdoba, que no pudo marcar goles y la gente empieza a hablar, cuando en la Copa América era nuestro tanque, nuestro delantero, esas cosas que la gente hace que los jugadores en algún momento pierdan la confianza, que no sirven”, agregó.

Luis Fernando Muriel, loco por el Junior de Barranquilla

Más allá de que comenzó su carrera en el Deportivo Cali, el delantero no ha ocultado su amor por el conjunto ‘tiburón’ y hasta en vacaciones ha pasado por la sede y se ha puesto la indumentaria del conjunto rojiblanco.

“A mí no me gusta ver fútbol, cuando me ven viendo es porque estoy con el Junior. Me meto a redes sociales, yo se lo complicado que es para todos, cuando pasa el tiempo y no han hecho gol y la cosa se pone complicado, es jodido”, dijo Luis Fernando Muriel.

Lo cierto es que actualmente el de Santo Tomás tiene contrato con el Orlando City, de la MLS, equipo al que llegó desde Europa y muchos mencionan que tras terminar su vínculo con el cuadro norteamericano, podría fichar por el Junior de Barranquilla.

Acá las declaraciones de Luis Fernando Muriel:

