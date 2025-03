¿Juan Fernando Quintero no es de la confianza de Néstor Lorenzo?: los números no mienten

La Selección Colombia sigue de capa caída luego de perder 2-1 con Brasil y empatar 2-2 contra Paraguay. Las críticas han sido vehementes y el principal señalado es el DT Néstor Lorenzo, a quien lo tildan de no gestionar bien el equipo por las sustituciones en los partidos. Uno de los jugadores más sonados y pedido por los aficionados es Juan Fernando Quintero, quien no jugó un solo minuto en Brasilia y Barranquilla. Al momento de analizar las cifras, los resultados son contundentes: poca fiabilidad del estratega argentino en el jugador del América de Cali.

La 'tricolor' jugó un buen partido contra la 'canarinha', pero una desconcentración sobre el final le costó el gol de Vinícius Junior y a la postre la agónica derrota. Contra la 'albirroja' el panorama fue mucho peor. 2-0 arriba y luego un 2-2 con sabor muy amargo. Justamente contra los guaraníes, los hinchas gritaron por un buen tiempo el nombre de 'Juanfer' para que Lorenzo le diera minutos y sobre todo que generara el fútbol que necesitaba el equipo para ponerse de nuevo por delante en el marcador.

Lorenzo no le dio el gusto a los hinchas y apenas hizo dos cambios de los cinco disponibles. Yerry Mina y Jaminton Campaz ingresaron en lugar de Jhon Arias y James Rodríguez. La estrategia no funcionó y Colombia se tuvo que conformar con la paridad y la sexta plaza de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

Juan Fernando Quintero no tuvo minutos en Barranquilla. Foto: FCF.

Quintero no tuvo acción y fue un espectador más en el banco de suplentes. El mediocampista, que no pudo estar en el clásico Cali vs. América, no habló sobre su ausencia, sin embargo, su mamá y su hermano si se hicieron sentir en Instagram con emojis de furia.

Ahora bien, al momento de ver las estadísticas de Quintero en estas Eliminatorias, todo pinta a la poca confianza de Lorenzo en él.

De los 14 juegos de este clasificatorio, el volante apenas jugó en cuatro y siendo apenas titular en uno. Fue contra Uruguay en Montevideo que Juanfer apareció en el once inicialista y respondió con un golazo de tiro libre. Contra Chile, de local y de visita, y frente a Ecuador en Barranquilla, ingresó desde el banco de suplentes.

Lo más alarmante es que Quintero aparece como el jugador 15 en regularidad, puesto que apenas suma 126 minutos.