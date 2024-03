"España debe respetar a la Selección Colombia por su historia y jugadores; será un bonito partido"

Llegó la hora. La Selección Colombia regresa a la acción, después de varios meses de espera.Este viernes 22 de marzo, en el inicio de la doble fecha FIFA, enfrentará a España. Será un duro rival, en un partido que promete muchas emociones, en el estadio Olímpico de Londres, desde las 3:30 p.m. (Hora de Colombia) y con la transmisión habitual del Gol Caracol.

Por eso, en entrevista exclusiva, hablamos con Rafael Alkorta, exjugador del Real Madrid, Athletic Bilbao y quien disputó tres mundiales con 'la Roja'. Hubo elogios para Luis Díaz, consejos para James Rodríguez, recuerdos de Falcao García y un análisis detallado tanto de la 'tricolor' como de los dirigidos por Luis de la Fuente. Se avecina un encuentro imperdible.

¿Qué análisis hace de la Selección Colombia?

"Colombia es una selección histórica, que juega bien y tiene grandes futbolistas. Ahora mismo, tienen a Luis Díaz en punta de lanza, como el mejor jugador colombiano. Veo mucho la Premier League y sigo al Liverpool, entonces he visto que este delantero ha progresado, juega cada vez mejor, tiene más piernas y físico. Es una Selección a la que se le debe respetar".

¿Qué nos puede decir de España?

"Es una selección potente, a la que Luis de la Fuente le está dando su propio estilo y lo está consiguiendo. De hecho, viene de ganar una competición internacional, lo que demuestra que es una selección muy capaz de vencer a cualquier equipo. Además, siento que los jugadores están muy concentrados y lo que está pasando extradeportivo no los está afectando".

¿Cuál es el diferencial de esta nueva generación española?

"No es la del 2010, donde había jugadores que será difícil volver a ver, con un control de juego tremendo, pero el fútbol ha cambiado y todo es más vertical. Los ataques y las transiciones son muy rápidas. Por lo tanto, España no es la excepción y se ha adaptado a eso. Ahora, no se puede ocultar que basa su juego en el buen manejo del balón y la circulación que hay".

Selección de España - Foto: TOM WELLER/dpa Picture-Alliance via AFP

¿Cree que en Colombia pasó algo similar?

"Antes era un equipo con mucho pase corto y control en el medio campo, pero, poco a poco, se dieron cuenta de que eso no era suficiente. El fútbol va a otra velocidad y hay que tener talento y físico, algo que encontraron con la alta cantidad de jugadores que tienen en Europa, acoplándose a ese ritmo. Mantienen su esencia, pero con algunos cambios también".

Ya que hablaba de Luis Díaz, ¿De qué manera lo ven?

"El rol que juega en Liverpool es diferente al de Colombia, ya que en su club tiene compañeros que asumen el rol de líder, mientras que, en su selección, él es el único. Por eso, es el llamado a hacer más en el campo, gracias a su calidad. Eso sí, no es fácil convivir con esa presión y tensión de tener que hacerlo bien, contagiar a sus compañeros y dar un ejemplo".

¿Y a James Rodríguez, de recordado paso por Real Madrid?

"Es una delicia verle jugar al fútbol, de los jugadores con una mayor calidad que he visto en muchos años. Lo que pasa es que, al final, el fútbol es así: si pierdes el sitio en un equipo, tienes que ir a otro y él ha cambiado desde que se fue del Real Madrid. Quizá no ha tenido el éxito que su talento le debería haber proporcionado, hasta el momento en toda su carrera".

¿A qué cree que se debió eso en el '10'?

"Puedes ser muy talentoso, pero luego pasan muchas cosas a tu alrededor, como lesiones, malas decisiones, en fin. Pero creo que James es el jugador más fino que he visto y ojalá pueda volver a coger algo de ritmo de competición porque con el talento que tiene, por lo menos para intentar verle y disfrutar de él. A los que les gusta el fútbol, gozan de verle".

James Rodríguez, tras anotar un gol con la Selección Colombia, en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

En otro caso está Falcao García, ¿Qué decir de él?

"Ha sido uno de los mejores delanteros de los últimos años. En España, dejó una huella imborrable porque además de ser un gran jugador, siempre ha sido muy educado, con pocos problemas, que ha hecho su trabajo bien, sin decir una palabra mala de nadie. Esto genera que se le tenga respeto. Hay que disfrutarlo en sus pocos minutos con Rayo Vallecano".

¿Por qué cree que no lo convocaron a la Selección Colombia?

"En el puesto de Falcao García tienes menos opciones de brillar. Por ejemplo, James Rodríguez va porque participa más en el juego. En el caso de Radamel, tienes que estar arriba, esperando balones y rematar. Evidentemente, es un jugador que si le das balones, los dispara todos porque es uno de los mejores de los últimos tiempos, pero con eso no es suficiente".

¿Cómo analiza el partido?

"A todos gustará verlo y, evidentemente, España va a querer tener el balón, intentar jugar en campo contrario, con lo cual vamos a ver un partido bonito porque también es verdad que Colombia cuenta con buenos jugadores para salir de contra, entonces es un encuentro en un estadio precioso, donde habrá un ambiente muy bueno y esperemos disfrutarlo todos".