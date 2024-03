"Falcao García es uno de los mejores delanteros de los últimos años; en España ya dejó huella"

El solo hecho de ser el máximo goleador histórico de la Selección Colombia, con 36 tantos, ya hacen que Falcao García sea todo un referente. Pero hay más razones por las que se ganó el amor y respeto de la gente en nuestro país y el mundo. Su profesionalismo, liderazgo, pasión, entrega y gran don de persona, lo convierten en un ídolo. Su carrera es intachable.

Sin embargo, el tiempo hace de las suyas. En la actualidad, 'el Tigre' tiene 38 años y su presente no es el mejor. En el Rayo Vallecano no tiene continuidad, suma pocos minutos y, por lo general, solo aporta en los remates de partidos. De hecho, en la temporada 2023/2024, acumula 277' en cancha, en 20 compromisos, marcando cuatro anotaciones y una asistencia.

Este panorama llevó a que no fuera tenido en cuenta por el director técnico, Néstor Lorenzo, para la doble fecha FIFA, en la que la Selección Colombia jugará frente a España, este viernes 22 de marzo, y contra Rumania, el próximo martes 26 del mismo mes. Justamente sobre el tema habló Rafael Alkorta, exjugador de 'la Roja', en entrevista exclusiva con Gol Caracol.

"El puesto de Falcao García es uno en el que tienes menos opciones de brillar. Por ejemplo, a James Rodríguez lo llevan, ya que puede participas más en el juego, mientras que Radamel está arriba esperando balones. Es un jugador al que si le das pelotas en el área, te remata, pero no es tan sencillo y esa sería la razón por la que no lo convocaron", puntualizó.

Pero era imposible no elogiar al delantero 'samario'. Uno de los mejores momentos de su carrera, lo vivió en el Atlético de Madrid, donde se cansó de hacer goles, ser figura, ganar premios y conseguir títulos. Fueron 70 'gritos sagrados' en 91 encuentros; además de una Copa del Rey, una Europa League y una Supercopa de Europa. Todo un verdadero goleador.

Falcao García, se lamenta en medio de un partido de la Selección Colombia, por Eliminatorias Sudamericanas Getty Images

"Falcao García ha sido uno de los mejores delanteros centros de los últimos años. En España, particularmente, dejó una huella imborrable. Además de ser un gran jugador, es un ser humano extraordinario, muy educado dentro y fuera del campo, nunca ha tenido problemas con jugadores ni la prensa, ha hecho bien su trabajo, en fin; perfecto", añadió.

Y las palabras positivas no pararon. El exjugador del Athletic Bilbao y Real Madrid, Rafael Alkorta, no ocultó su deseo de seguir viendo en acción al 'Tigre'. A pesar de que no es el de antes, por una cuestión de edad, los recuerdos que hay son impresionantes. Sin duda, uno de los mejores futbolistas en la historia de Colombia, con varias páginas doradas escritas.

"Se ganó un respeto a nivel mundial y, por supuesto, más en España y Colombia. Nunca le dijo una mala palabra a alguien y siempre fue correcto. Ahora, cuando llegó, nadie imaginaba que era un jugador de tanta calidad y con la precisión al gol. Desde que llegó a Rayo Vallecano, hay que disfrutar de los pocos minutos que le den; verle es magnífico", sentenció.

Radamel Falcao García, jugador del Rayo Vallecano Getty Images

